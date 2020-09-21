«Танцы со звездами»: стало известно, кто покинул проект в четвертом эфире



Розсилка ВІДПРАВИТИ

По сумме баллов от судей и зрительского голосования последнюю позицию заняла пара alyona alyona и Юрий Гурич.

Состоялся четвертый прямой эфир обновленного четвертого сезона проекта «Танцы со звездами».

Выпуск был посвящен судьбоносным событиям в жизни участников. Впрочем, одной из пар не удалось достучаться до сердец зрителей. Так, в результате в зону риска попали три пары: Позитив и Юлия Сахневич, Тарас Цимбалюк и Яна Заец, alyona alyona и Юрий Гурич. Впрочем, в шаге от вылета зрители спасли участника группы Mozgi и актера.

Проект оставили реперка alyona alyona и Юрий Гурич.

«Я искренне благодарю всех тех кто поддерживал нас и спасибо всеме танцевальному коллективу, потому что мы здесь были как в каком-то детском лагере, где просто было круто и весело проводить время, обмениваться мнениями и опытом. И хочу от всей души поблагодарить Юру, именно он научил меня многому крутом. Хочется поблагодарить судей за судейство, потому что ваши советы — действительно крутые установки на будущее. Хочется сказать всем зрителям, кто нас поддерживал, всем, кто присылал нас SMS, спасибо вам большое, очень большое», - прокомментировала рэп-исполнительница.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 20 Сен 2020 в 12:33 PDT

Со своей стороны, партнер артистки Юрий Гурич поблагодарил репершу за трудолюбие.

«Я не ожидал такого трудолюбия от нее! Она большая молодец. Спасибо всей аудитории, которая нас поддерживала. Это было очень ценно! Мы старались и работали для вас», - добавил танцовщик. Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

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