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    Шоу-биз

    Второй эфир «Танцев со звездами»: кто покинул шоу

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    Ведущий Дмитрий Танкович и беременная Илона Гвоздева - Второй эфир «Танцев со звездами»: кто покинул шоу
    Ведущий Дмитрий Танкович и беременная Илона Гвоздева
    instagram.com/tanci1plus1/

    В зону риска попали три звездные пары

    Вчера состоялся второй прямой эфир обновленного четвертого сезона проекта «Танцы со звездами».

    Так, в результате в зону риска попали три пары: Сергей Мельник и Аделина Дели, Дмитрий Танкович с Илона Гвоздева и Позитив и Юлия Сахневич. Впрочем, в шаге от вылета зрители спасли участника группы Mozgi и футболиста.

    Проект оставили ведущий Дмитрий Танкович и беременная Илона Гвоздева.

    «Спасибо большое! Это немного быстрее, чем я планировал, но с другой стороны, иногда лучше яркий всплеск, чем длинная история. Я хочу поблагодарить Илону, на самом деле из нас получилась замечательная пара. Илона прекрасный хореограф, она смогла сделать так, что человек, который еще позавчера с трудом ходил, неожиданно начал танцевать и это абсолютная правда. Я действительно очень странно передвигаюсь. Мои движения иногда напоминают краба, которого выпустили на берег вдали от моря, где-то в лесу. Но она смогла сделать так, что я начал двигаться», - прокомментировал Танкович и поблагодарил команду проекта

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    Танцы со звездами
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