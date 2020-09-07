Второй эфир «Танцев со звездами»: кто покинул шоу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ведущий Дмитрий Танкович и беременная Илона Гвоздева instagram.com/tanci1plus1/

В зону риска попали три звездные пары

Вчера состоялся второй прямой эфир обновленного четвертого сезона проекта «Танцы со звездами».

Так, в результате в зону риска попали три пары: Сергей Мельник и Аделина Дели, Дмитрий Танкович с Илона Гвоздева и Позитив и Юлия Сахневич. Впрочем, в шаге от вылета зрители спасли участника группы Mozgi и футболиста.

Проект оставили ведущий Дмитрий Танкович и беременная Илона Гвоздева.

«Спасибо большое! Это немного быстрее, чем я планировал, но с другой стороны, иногда лучше яркий всплеск, чем длинная история. Я хочу поблагодарить Илону, на самом деле из нас получилась замечательная пара. Илона прекрасный хореограф, она смогла сделать так, что человек, который еще позавчера с трудом ходил, неожиданно начал танцевать и это абсолютная правда. Я действительно очень странно передвигаюсь. Мои движения иногда напоминают краба, которого выпустили на берег вдали от моря, где-то в лесу. Но она смогла сделать так, что я начал двигаться», - прокомментировал Танкович и поблагодарил команду проекта