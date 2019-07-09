  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    A$AP Rocky оставлен под стражей на две недели из-за драки: концерт в Киеве под угрозой срыва

    • Розсилка
    A$AP Rocky - A$AP Rocky оставлен под стражей на две недели из-за драки: концерт в Киеве под угрозой срыва
    A$AP Rocky

    Организаторы Atlas Weekend, где должен выступить рэпер, пока не комментируют ситуацию

    Рэпер A$AP Rocky взят под стражу после заседания окружного суда Стокгольма, сообщает издание Independent. В выпущенном пресс-релизе указано, что музыкант останется под арестом по подозрению в нападении на прохожего 30 июня, так как прокуратура считает, что существует вероятность побега и препятствия ходу следствия со стороны артиста. Обвинение должно быть выдвинуто не позднее 19 июля. Если к этому времени расследование не будет завершено, суд может продлить арест. В худшем случае рэперу грозит 6 лет тюремного заключения.

    Организаторы Atlas Weekend, где должен выступить A$AP Rocky, пока не комментируют судебную апелляцию по поводу двухнедельного ареста рэпера.

    Напомним, сегодня стартует масштабный музыкальный фестиваль Atlas Weekend.  В честь открытия организаторы приглашают на бесплатный день украинской музыки. Среди участников будет легендарная София Ротару, которая выступит на главной сцене фестиваля в 22:27

    Расписание на 9 июля

    West Stage

    16:30 – 17:15 - Letay

    21:00 – 22:30 - Onuka

    East Stage

    16:30 – 17:15 - Nereis

    17:45 – 18:30 - Trank

    19:00 – 20:00 - Karna

    21:00 – 22:30 – O.Torvald

    North Stage

    18:30 – 19:15 – [O]

    20:00 – 21:00 - Yuko

    Смотрите полное расписание фестиваля на сайте фестиваля.

     Читайте также: Лилия Ребрик показала все свои прелести на пляже в Болгарии

     

    знаменитости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ