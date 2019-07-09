A$AP Rocky оставлен под стражей на две недели из-за драки: концерт в Киеве под угрозой срыва
Организаторы Atlas Weekend, где должен выступить рэпер, пока не комментируют ситуацию
Рэпер A$AP Rocky взят под стражу после заседания окружного суда Стокгольма, сообщает издание Independent. В выпущенном пресс-релизе указано, что музыкант останется под арестом по подозрению в нападении на прохожего 30 июня, так как прокуратура считает, что существует вероятность побега и препятствия ходу следствия со стороны артиста. Обвинение должно быть выдвинуто не позднее 19 июля. Если к этому времени расследование не будет завершено, суд может продлить арест. В худшем случае рэперу грозит 6 лет тюремного заключения.
Организаторы Atlas Weekend, где должен выступить A$AP Rocky, пока не комментируют судебную апелляцию по поводу двухнедельного ареста рэпера.
Напомним, сегодня стартует масштабный музыкальный фестиваль Atlas Weekend. В честь открытия организаторы приглашают на бесплатный день украинской музыки. Среди участников будет легендарная София Ротару, которая выступит на главной сцене фестиваля в 22:27
Расписание на 9 июля
West Stage
16:30 – 17:15 - Letay
21:00 – 22:30 - Onuka
East Stage
16:30 – 17:15 - Nereis
17:45 – 18:30 - Trank
19:00 – 20:00 - Karna
21:00 – 22:30 – O.Torvald
North Stage
18:30 – 19:15 – [O]
20:00 – 21:00 - Yuko
Смотрите полное расписание фестиваля на сайте фестиваля.