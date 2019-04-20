Адель разводится с мужем



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Пара начала отношения в 2011 году

Представители Адель подтвердили, что 30-летняя британская певица и 45-летний бизнесмен Саймон Конекки подали на развод: «Адель и ее партнер расстались, но продолжат растить сына вместе. Они просят уважать их право на частную жизнь и воздержатся от дальнейших комментариев».

Адель и Саймон начали встречаться в конце 2011 года, но держали свои отношения в секрете. В 2017 году певица подтвердила, что вышла замуж, во время своей речи на церемонии Grammy. Супруги воспитывают шестилетнего сына Анджело.

Ранее сообщалось, что Адель уже во второй раз за последние дни фанаты «ловят» в ночном клубе. На этот раз ее заметили в Нью-Йорке в клубе Boom Boom Room, где она танцевала под «Сонную мечту» Бейонсе.

Джерело: Super