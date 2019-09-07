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    Жизнь

    Адвоката A$AP Rocky расстреляли в Стокгольме

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    Хенрик Олссон Лилджа - Адвоката A$AP Rocky расстреляли в Стокгольме
    Хенрик Олссон Лилджа

    Желать Хендрику смерти могли по личным причинам

    Адвокат рэпера A$AP Rocky Хенрик Олссон Лилджа получил огнестрельные ранения в столице Швеции: об этом сообщает TMZ. На мужчину напали, когда он выходил из дома, и выстрелили в голову и грудь. Затем преступник выбежал из здания и сел в машину, которая ждала его снаружи. В настоящий момент Лилджа находится в больнице, полиция уже задержала подозреваемого.

    Источники TMZ уверены, что нападение никак не связано с тем, что адвокат представлял интересы рэпера: по их мнению, желать Хендрику смерти могли по личным причинам.

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