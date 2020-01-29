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    Жизнь

    Ахметов купил дом бывшего короля Бельгии за €200 миллионов: как он выглядит изнутри (фото)

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    <p>Вилла де Седрес на 18 тысяч квадратных футов датируется 1870 годом</p> <div></div> - Ахметов купил дом бывшего короля Бельгии за €200 миллионов: как он выглядит изнутри (фото)

    Вилла де Седрес на 18 тысяч квадратных футов датируется 1870 годом

    Ранее дом принадлежал королю Бельгии Леопольду II

    Украинский миллиардер Ринат Ахметов купил виллу на Французской Ривьере за 200 млн евро у итальянского производителя напитков Campari. Об этом сообщает Financial Times.

    Как отмечает издание, компания Ахметова купила особняк, известный как Вилла де Седрес в городе Сен-Жан-Кап-Феррат, после того, как итальянский производитель напитков Campari в прошлом году объявил о продаже дома.

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    Ахметов купил дом бывшего короля Бельгии за €200 миллионов: как он выглядит изнутри (фото)
    Ахметов купил дом бывшего короля Бельгии за €200 миллионов: как он выглядит изнутри (фото)
    Ахметов купил дом бывшего короля Бельгии за €200 миллионов: как он выглядит изнутри (фото)
    Ахметов купил дом бывшего короля Бельгии за €200 миллионов: как он выглядит изнутри (фото)
    Ахметов купил дом бывшего короля Бельгии за €200 миллионов: как он выглядит изнутри (фото)
    Ахметов купил дом бывшего короля Бельгии за €200 миллионов: как он выглядит изнутри (фото)

    Продажа было подтверждено человеком, знакомым с соглашением. В компании Ахметова SCM Holdings Limited также заявили о приобретении актива недвижимости - компания рассматривает актив как долгосрочную инвестицию.

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    Ринат Ахметов дом
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