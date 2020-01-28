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    Украинский миллиардер купил самый дорогой особняк на планете

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    Украинский миллиардер купил самый дорогой особняк на планете
    Вилла Ахметова (Фото: Bloomberg)

    В 2017 году Вилла де Седрес стала самым дорогим имением по версии Bloomberg

    Украинский миллиардер Ринат Ахметов купил особняк, который в 2017 году был назван самым дорогим на планете. Дом на Французской Ривьере стоит 200 миллионов евро. Шикарная Вилла де Седрес в городе Сен-Жан-Кап-Ферра была выставлена на продажу в 2019 году итальянской компанией Campari.

    Особняк был куплен компанией Рината Ахметова SCM Holdings Limited. В компании уже сделали заявление о покупке недвижимости и рассматривают ее как долгосрочную инвестицию.

    Особняк представляет собой виллу на 18 тысяч квадратных метров, которая расположена на побережье. Датой основания виллы считается 1870 год, и ранее она была домом короля Бельгии Леопольда II.

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    Украинский миллиардер купил самый дорогой особняк на планете
    Украинский миллиардер купил самый дорогой особняк на планете
    Украинский миллиардер купил самый дорогой особняк на планете

    В доме есть 14 спален, огромная гостиная, люстра, французские двери и портреты 19 века в орнаментальных рамах. Также в особняке есть огромная библиотека, в которой около 3000 книг о флоре и натурализме.

    На территории имения есть 25 оранжерей, в которых выращивается 14 тысяч растений. Эти оранжереи входят в десятку лучших ботанических садов в мире.

    Также в доме есть бассейн олимпийских размеров, огромный бальный зал и конюшня на 30 лошадей.

    фотография Ринат Ахметов дом библиотека
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