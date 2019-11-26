Актер из «Властелина колец» признался, почему всю жизнь скрывал свою гомосексуальность



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Иэн продолжает защищать равенство и защиту сообщества ЛГБТ, писать статьи, собирать средства для некоммерческих организаций

Актер является одним из основателей британской благотворительной организации по защите прав лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов

Недавно свет увидела биография 80-летнего британского актера Иэна Маккеллена, известного по роли Гэндальфа в трилогии «Властелин колец», с лаконичным названием Ian McKellen: A Biograph. В ней рассказывается, почему он скрывал свою сексуальную ориентацию большую часть своей жизни. Иэн не признавался, что он гей, пока ему не исполнилось 49 лет.

Оказывается, такой выбор был связан с тем, что гомосексуальность криминализировалась в Англии на протяжении большей части его жизни. Маккеллен также добавил, что он был обеспокоен тем, как это повлияло бы на его карьеру.

«Будут ли зрители воспринимать такие роли всерьез, как, например, Ромео, если будут знать, что в реальной жизни он предпочитает Меркуцио, а не Джульетту?» – написано в его биографии.

В 1988 году Иэн заявил о своей гомосексуальности во время дебатов по радио, когда интервьюер сказал нечто уничижительное в адрес геев.

«Он променял жизнь в темном шкафу на свободу. Это вдохновляло его, заряжало энергией и давало силы, он никогда не думал, что способен на это. Он целомудренный, никогда не имел беспорядочных связей, он целиком и полностью предан своему делу. Он смог собрать все силы и направить их на изменения в социальной и политической сфере», – написано в биографии актера.

«Никто не смотрит голливудские фильмы с точки зрения социальных тем, не так ли? Голливуд только недавно обнаружил, что в мире есть чернокожие люди. Он издевался над женщинами всеми возможными способами на протяжении всей своей истории. Геев не существует», – возмущался актер.

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