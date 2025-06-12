Відомого філолога, що популяризував українську мову, викрито у втечі з країни

Авраменко зник із соцмереж майже на пів року і з'явився лише у травні 2025 року

В описі Instagram-профілю Авраменка вказано, що він перебуває в Іспанії

Відомий популяризатор української мови, письменник, викладач і філолог Олександр Авраменко останнім часом майже зник з інформаційного простору. Раніше він регулярно з’являвся в ефірах телеканалу «1+1» та активно вів свій Instagram-блог, публікуючи фото майже щодня. На це звернув увагу «Бульвар Гордона», інформує «Главком».

Після листопада 2024 року, коли Авраменко анонсував свої програми на «1+1», його активність у соцмережах різко зменшилась. Протягом майже пів року він не з’являвся в Instagram і лише у травні 2025 року розмістив уривок шоу, у якому його згадують.

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На Facebook-сторінці філолог активніший, але здебільшого обмежується публікаціями з привітаннями або рекламою власних книжок і вебінарів.

Зокрема, в описі Instagram-профілю Авраменка вказано, що він перебуває в Іспанії.

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Цікаво, що ще у вересні 2024 року, коментуючи світлину, зроблену на морському узбережжі, Авраменко заперечував інформацію про свій виїзд за кордон. У відповідях на запитання підписників він зазначив, що справді любить Іспанію, однак як громадянин України знає про обмеження щодо виїзду чоловіків під час воєнного стану.

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Раніше письменник, перекладач, мовознавець та блогер Остап Українець розкритикував відомого філолога й телеведучого Олександра Авраменка. Українець обізвав колегу невігласом, який не розуміє історію слів. Також письменник додав, що вважає Авраменка токсичним вчителем, який має недостатнє розуміння філології.