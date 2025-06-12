Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Відомого філолога, що популяризував українську мову, викрито у втечі з країни

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Авраменко зник із соцмереж майже на пів року і з'явився лише у травні 2025 року
фото: olexandravramenko/Instagram

В описі Instagram-профілю Авраменка вказано, що він перебуває в Іспанії

Відомий популяризатор української мови, письменник, викладач і філолог Олександр Авраменко останнім часом майже зник з інформаційного простору. Раніше він регулярно з’являвся в ефірах телеканалу «1+1» та активно вів свій Instagram-блог, публікуючи фото майже щодня. На це звернув увагу «Бульвар Гордона», інформує «Главком».

Після листопада 2024 року, коли Авраменко анонсував свої програми на «1+1», його активність у соцмережах різко зменшилась. Протягом майже пів року він не з’являвся в Instagram і лише у травні 2025 року розмістив уривок шоу, у якому його згадують.

Відомого філолога, що популяризував українську мову, викрито у втечі з країни фото 1
скриншот

На Facebook-сторінці філолог активніший, але здебільшого обмежується публікаціями з привітаннями або рекламою власних книжок і вебінарів.

Зокрема, в описі Instagram-профілю Авраменка вказано, що він перебуває в Іспанії.

Відомого філолога, що популяризував українську мову, викрито у втечі з країни фото 2
скриншот

Цікаво, що ще у вересні 2024 року, коментуючи світлину, зроблену на морському узбережжі, Авраменко заперечував інформацію про свій виїзд за кордон. У відповідях на запитання підписників він зазначив, що справді любить Іспанію, однак як громадянин України знає про обмеження щодо виїзду чоловіків під час воєнного стану.

Відомого філолога, що популяризував українську мову, викрито у втечі з країни фото 3
скриншот
Відомого філолога, що популяризував українську мову, викрито у втечі з країни фото 4
скриншот

Раніше письменник, перекладач, мовознавець та блогер Остап Українець розкритикував відомого філолога й телеведучого Олександра Авраменка. Українець обізвав колегу невігласом, який не розуміє історію слів. Також письменник додав, що вважає Авраменка токсичним вчителем, який має недостатнє розуміння філології.

Читайте також:

Теги: Іспанія Олександр Авраменко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Каталонія з Україною, за мир, свободу і права людини»
Наші в Іспанії. Інтерв’ю з українським консулом у Барселоні інтерв’ю
14 травня, 21:30
Головні новини ночі проти 14 травня
Перший півфінал Євробачення, Росія запустила дрони: головне за ніч
14 травня, 05:15
Гладковський проходить у справі закупівлі автомобілів для ЗСУ за завищеними цінами
Гладковський на волі? Адвокат спростував затримання соратника Порошенка
14 травня, 18:06
У Барселоні авто в'їхало в натовп вболівальників перед матчем: є постраждалі
У Барселоні авто в'їхало в натовп вболівальників перед матчем: є постраждалі
16 травня, 02:07
Проблеми почалися близько 5 ранку і швидко поширилися на більшу частину країни
Масштабний збій зв'язку в Іспанії: недоступні навіть лінії екстрених служб
20 травня, 13:36
Тіло вбитого Портнова біля машини
Було п'ять чи шість пострілів. El Mundo розкрив подробиці вбивства Портнова
22 травня, 00:44
Іспанія та Португалія намагаються зміцнити зв’язки своїх енергомереж із рештою ЄС, але Франція демонструє опір
Іспанія та Португалія після блекауту закликають ЄС вжити заходів
22 травня, 05:16
Картина безробіття у Європі змінилась
Безробіття у ЄС: який тренд демонструє статистика
27 травня, 10:10
Іспанія посилено контролюватиме свій кордон
Іспанія посилює контроль на кордоні: причина
9 червня, 13:24

Життя

Ховались друзі Муссоліні та Гітлера: у горах Шотландії продається будинок із цікавою історією
Ховались друзі Муссоліні та Гітлера: у горах Шотландії продається будинок із цікавою історією
Туристи б'ють на сполох: найбільша біла акула у світі вирушила до берегів США
Туристи б'ють на сполох: найбільша біла акула у світі вирушила до берегів США
Відомого філолога, що популяризував українську мову, викрито у втечі з країни
Відомого філолога, що популяризував українську мову, викрито у втечі з країни
Виявлено найбільший підводний скарб в історії: яка його вартість
Виявлено найбільший підводний скарб в історії: яка його вартість
Меган Маркл показала, як танцювала з принцом Гаррі в пологовому. У соцмережах захват
Меган Маркл показала, як танцювала з принцом Гаррі в пологовому. У соцмережах захват
YouTube-канал 11-річної блогерки з України увійшов до десятки найкращих у світі
YouTube-канал 11-річної блогерки з України увійшов до десятки найкращих у світі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
242K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 червня: ситуація на фронті
93K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 червня 2025
17K
Михайло Драпатий йде з посади Командувача Сухопутних військ: підсумки піврічних реформ
16K
Сенатори-республіканці дорікають Гегсету за Україну
14K
Дослідження показало, де сховатися під час ядерного вибуху
13K
ISW: Кремль змінив інформаційну тактику

Новини

Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
Вчора, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
Вчора, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 07:48
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 24 хвилини
10 червня, 23:29
Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
10 червня, 08:22
8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 червня, 00:01

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua