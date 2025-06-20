«Я не втікав». Мовознавець Авраменко вперше відреагував на скандал

Мовознавець відповів коротко та категорично, але так і не уточнив своє поточне місцеперебування

«Я не втікав»: Олександр Авраменко вперше прокоментував чутки про виїзд за кордон

Відомий популяризатор української мови, письменник, викладач і філолог Олександр Авраменко вперше прокоментував чутки щодо свого можливого виїзду за кордон. Його зменшення активності в інформаційному просторі викликало питання, адже раніше він регулярно з’являвся в ефірах телеканалу «1+1» та активно вів свій Instagram-блог, публікуючи фото майже щодня. Під своїм дописом у Facebook він прокоментував чутки, пише «Главком».

У своєму дописі Авраменко написав: «Муха лише споживає і гидить, її стихія – лайно. Бджола ж, навпаки, трудиться, плоди її праці солодкі, та й середовище її – запашний квітник. Хай у нашому житті будуть лише квіти…», – зазначив Авраменко.

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У коментарях до допису користувачка Лілія поцікавилась: «Пане Олександре, спростуйте, будь ласка, інформацію, яка шириться в медіа про Ваш виїзд за кордон».

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На це мовознавець відповів коротко та категорично, але так і не уточнив своє поточне місцеперебування: «Ні, я не «втікав», пані Ліліє».

Серед коментарів Авраменко вподобав вислів Александра Зубарева, чим, ймовірно, підтвердив чутку щодо його виїзду закордон: «Лілія Онищенко чого ви до людини причепилися? Кожен має право жити там, де хоче, їздити по світу і «жить, ні в кого права не питаясь!»

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Ця лаконічна відповідь викликала нову хвилю обговорень у мережі, адже вона не розвіяла повністю всі питання щодо його перебування, але чітко не заперечила факт «втечі». Чутки про виїзд Олександра Авраменка за кордон активно поширювалися останнім часом у різних медіа, що і спонукало користувачів звернутися до нього безпосередньо.

Через деякий час Авраменко заборонив коментувати свій допис, обмеживши користувачів. Питання про його виїзд закордон так і залишилися без чіткої відповіді чи спростування:

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Як відомо, відомий популяризатор української мови, письменник, викладач і філолог Олександр Авраменко останнім часом майже зник з інформаційного простору. Раніше він регулярно з’являвся в ефірах телеканалу «1+1» та активно вів свій Instagram-блог, публікуючи фото майже щодня.

Після листопада 2024 року, коли Авраменко анонсував свої програми на «1+1», його активність у соцмережах різко зменшилась. Протягом майже пів року він не з’являвся в Instagram і лише у травні 2025 року розмістив уривок шоу, у якому його згадують.

На Facebook-сторінці філолог активніший, але здебільшого обмежується публікаціями з привітаннями або рекламою власних книжок і вебінарів.