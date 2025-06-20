Головна Скотч Життя
search button user button menu button

«Я не втікав». Мовознавець Авраменко вперше відреагував на скандал

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Мовознавець відповів коротко та категорично, але так і не уточнив своє поточне місцеперебування
фото: Олександр Авраменко

«Я не втікав»: Олександр Авраменко вперше прокоментував чутки про виїзд за кордон

Відомий популяризатор української мови, письменник, викладач і філолог Олександр Авраменко вперше прокоментував чутки щодо свого можливого виїзду за кордон. Його зменшення активності в інформаційному просторі викликало питання, адже раніше він регулярно з’являвся в ефірах телеканалу «1+1» та активно вів свій Instagram-блог, публікуючи фото майже щодня.  Під своїм дописом у Facebook він прокоментував чутки, пише «Главком».

У своєму дописі Авраменко написав: «Муха лише споживає і гидить, її стихія – лайно. Бджола ж, навпаки, трудиться, плоди її праці солодкі, та й середовище її – запашний квітник. Хай у нашому житті будуть лише квіти…», – зазначив Авраменко.

«Я не втікав». Мовознавець Авраменко вперше відреагував на скандал фото 1
скріншот

У коментарях до допису користувачка Лілія поцікавилась: «Пане Олександре, спростуйте, будь ласка, інформацію, яка шириться в медіа про Ваш виїзд за кордон».

«Я не втікав». Мовознавець Авраменко вперше відреагував на скандал фото 2
скріншот

На це мовознавець відповів коротко та категорично, але так і не уточнив своє поточне місцеперебування: «Ні, я не «втікав», пані Ліліє».

Серед коментарів Авраменко вподобав вислів Александра Зубарева, чим, ймовірно, підтвердив чутку щодо його виїзду закордон: «Лілія Онищенко чого ви до людини причепилися? Кожен має право жити там, де хоче, їздити по світу і «жить, ні в кого права не питаясь!»

«Я не втікав». Мовознавець Авраменко вперше відреагував на скандал фото 3
скріншот

Ця лаконічна відповідь викликала нову хвилю обговорень у мережі, адже вона не розвіяла повністю всі питання щодо його перебування, але чітко не заперечила факт «втечі». Чутки про виїзд Олександра Авраменка за кордон активно поширювалися останнім часом у різних медіа, що і спонукало користувачів звернутися до нього безпосередньо.

Через деякий час Авраменко заборонив коментувати свій допис, обмеживши користувачів. Питання про його виїзд закордон так і залишилися без чіткої відповіді чи спростування:

«Я не втікав». Мовознавець Авраменко вперше відреагував на скандал фото 4
скріншот

Як відомо, відомий популяризатор української мови, письменник, викладач і філолог Олександр Авраменко останнім часом майже зник з інформаційного простору. Раніше він регулярно з’являвся в ефірах телеканалу «1+1» та активно вів свій Instagram-блог, публікуючи фото майже щодня. 

Після листопада 2024 року, коли Авраменко анонсував свої програми на «1+1», його активність у соцмережах різко зменшилась. Протягом майже пів року він не з’являвся в Instagram і лише у травні 2025 року розмістив уривок шоу, у якому його згадують.

На Facebook-сторінці філолог активніший, але здебільшого обмежується публікаціями з привітаннями або рекламою власних книжок і вебінарів.

Читайте також:

Теги: скандал мовознавець Олександр Авраменко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мовознавиця назвала українське слово, яке має три варіанти наголосу
Мовознавиця назвала українське слово, яке має три варіанти наголосу
24 травня, 23:00
Таку Ето припустився помилки і втратив свою посаду
Міністр сільського господарства Японії пішов у відставку на тлі скандалу із рисом
21 травня, 16:21
У спортзалі Франції з'явився іронічний банер з натяком на ляпас Макрону від першої леді
В одному зі спортзалів Франції з'явилась іронічна реклама з натяком на ляпас Макрону від першої леді
28 травня, 03:58
Київська міська державна адміністрація змінила аватарки у соцмережах, демонструючи підтримку прайд-місяця, і потрапила у скандал
Архангел Михаїл із прапором ЛГБТ на аватарці КМДА спричинив скандал
3 червня, 14:11
За словами Куковальської, традиція безкоштовного входу до музеїв 18 травня в Україні законодавчо не закріплена
Винен Мінкульт? Директорка Софійського заповідника пояснила, чому у День музеїв не було безплатного входу
26 травня, 14:14
Шокуючий чи шокувальний: як правильно українською. Пояснення мовознавиці
Шокуючий чи шокувальний: як правильно українською. Пояснення мовознавиці
18 червня, 22:00
Безугла розкритикувала Єфросиніну та її чоловіка
«Свого чоловіка пристроїла служити». Безугла розкритикувала Єфросиніну за пост у соцмережах
Вчора, 11:59
Раніше Данилко пояснив, що не відмовляється від російської мови, бо інакше він не зміг би спілкуватися з іншими зірками
Мовний омбудсмен відреагував на спів Сердючки російською у Києві
14 червня, 18:19
Український громадський активіст Назарій Гусаков опинився в епіцентрі гучного скандалу
Скандал з Гусаковим, якому міськрада Львова виділила 3,5 млн. грн: реакція Садового
18 червня, 18:38

Життя

«Я не втікав». Мовознавець Авраменко вперше відреагував на скандал
«Я не втікав». Мовознавець Авраменко вперше відреагував на скандал
Жінка купила бургер у турецькому McDonald's і була шокована ціною
Жінка купила бургер у турецькому McDonald's і була шокована ціною
Суддя «МастерШеф» повідомив про стан колеги, яка через ракетну атаку втратила все
Суддя «МастерШеф» повідомив про стан колеги, яка через ракетну атаку втратила все
Прощання з актором Юрієм Феліпенком: оголошено місце і час
Прощання з актором Юрієм Феліпенком: оголошено місце і час
«Прощавай, Бразиліє». Дружина посла Мельника розповіла, чим її засмутила країна
«Прощавай, Бразиліє». Дружина посла Мельника розповіла, чим її засмутила країна
Українські знаменитості та політики поділилися спогадами про тат та власне батьківство
Українські знаменитості та політики поділилися спогадами про тат та власне батьківство

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
248K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 червня: ситуація на фронті
96K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 червня 2025
46K
На вокзалах України замайорів біло-чорний прапор: що означають ці кольори
37K
У Львові невідомі запустили виробництво на арештованому заводі Медведчука
30K
Чим жорсткіше працює ТЦК та СП, тим більше у мене людей – заступник командира полку «Азов»
28K
Ізраїль заявив, що верховному лідеру Ірану «більше не можна дозволити існувати»

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і ліквідні
Українські банки прибуткові і ліквідні
16 червня, 20:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua