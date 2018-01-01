Актриса фильма «Ноттинг Хилл» скончалась в возрасте 53 лет

Популярная голливудская актриса Эмма Чэмберс ушла из жизни

Печальное известие сообщил ее агент Джон Грант. Также агент уточнил, что смерть наступила по «естественным причинам». Эту новость подтвердил и актера Хью Грант. Хью выразил соболезнования в связи с утратой на своей странице в Twitter. «Эмма была очень веселым и душевным человеком и, конечно, потрясающей актрисой. Очень печальные



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Эмма Чэмберс

Популярная голливудская актриса Эмма Чэмберс ушла из жизни

Печальное известие сообщил ее агент Джон Грант. Также агент уточнил, что смерть наступила по «естественным причинам».

Эту новость подтвердил и актера Хью Грант. Хью выразил соболезнования в связи с утратой на своей странице в Twitter.

«Эмма была очень веселым и душевным человеком и, конечно, потрясающей актрисой. Очень печальные новости», - написал актер.

Эмма Чэмберс родилась 11 марта 1964 года в городе Уэстклифф-он-Си в графстве Эссекс. В ее фильмографии - десятки работ, в том числе целый ряд сериалов. Украинскому зрителю Эмма наиболее известна по роли Хоней в фильме «Ноттинг Хилл» с Джулией Робертс и Хью Грантом.