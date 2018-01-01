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    Актриса фильма «Ноттинг Хилл» скончалась в возрасте 53 лет

    Популярная голливудская актриса Эмма Чэмберс ушла из жизни
    Печальное известие сообщил ее агент Джон Грант. Также агент уточнил, что смерть наступила по «естественным причинам». Эту новость подтвердил и актера Хью Грант. Хью выразил соболезнования в связи с утратой на своей странице в Twitter. «Эмма была очень веселым и душевным человеком и, конечно, потрясающей актрисой. Очень печальные
    • Сьогодні, 09:01
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    Эмма Чэмберс 

    Популярная голливудская актриса Эмма Чэмберс ушла из жизни

    Печальное известие сообщил ее агент Джон Грант. Также агент уточнил, что смерть наступила по «естественным причинам».

    Эту новость подтвердил и актера Хью Грант. Хью выразил соболезнования в связи с утратой на своей странице в Twitter.

    «Эмма была очень веселым и душевным человеком и, конечно, потрясающей актрисой. Очень печальные новости», - написал актер.

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    Актриса фильма «Ноттинг Хилл» скончалась в возрасте 53 лет
    Актриса фильма «Ноттинг Хилл» скончалась в возрасте 53 лет
    Актриса фильма «Ноттинг Хилл» скончалась в возрасте 53 лет
    Актриса фильма «Ноттинг Хилл» скончалась в возрасте 53 лет

    Эмма Чэмберс родилась 11 марта 1964 года в городе Уэстклифф-он-Си в графстве Эссекс. В ее фильмографии - десятки работ, в том числе целый ряд сериалов. Украинскому зрителю Эмма наиболее известна по роли Хоней в фильме «Ноттинг Хилл» с Джулией Робертс и Хью Грантом. 

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