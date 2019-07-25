Альбом жены мера Киева снова появился на музыкальных платформах



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Наталья Кличко instagram.com/natalia_klitschko_official/

Певица порадовала поклонников радостной новостью

Наталья Кличко, жена мэра Киева уже давно она не посещала Украину, где живет муж Виталий, концертные туры закончились, а социальные сети перестали пополняться.

И вот буквально на днях Наталья объявила о том, что в продажу снова поступили ее песни. Напомним, что супруга мэра Кличко занимается музыкальной карьерой.

«Мой альбом вернулся. Я счастлива и горда сообщить, что мой альбом «Обнаженная душа» снова появился в продаже и доступен для скачиваний. По всему миру, на всех музыкальных платформах», - написала она у себя в Инстарграме.