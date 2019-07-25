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    Жизнь

    Альбом жены мера Киева снова появился на музыкальных платформах

    • Розсилка
    <p>Наталья Кличко</p> <p>instagram.com/natalia_klitschko_official/</p> - Альбом жены мера Киева снова появился на музыкальных платформах

    Наталья Кличко

    instagram.com/natalia_klitschko_official/

    Певица порадовала поклонников радостной новостью

    Наталья Кличко, жена мэра Киева уже давно она не посещала Украину, где живет муж Виталий, концертные туры закончились, а социальные сети перестали пополняться.

    И вот буквально на днях Наталья объявила о том, что в продажу снова поступили ее песни. Напомним, что супруга мэра Кличко занимается музыкальной карьерой.

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    «Мой альбом вернулся. Я счастлива и горда сообщить, что мой альбом «Обнаженная душа» снова появился в продаже и доступен для скачиваний. По всему миру, на всех музыкальных платформах», - написала она у себя в Инстарграме.

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