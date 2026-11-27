Субота, 28 листопада 2026 року, розпочнеться під впливом спадного Місяця у знаку Рака, а після обіду він перейде до Лева. Перша частина доби більше сприятиме домашнім справам, спілкуванню з близькими та турботі про особистий комфорт. Після зміни знака може посилитися бажання бути помітними, отримувати визнання, займатися творчістю та проводити час у приємній компанії. День поєднуватиме потребу в емоційній безпеці з прагненням до яскравіших вражень.

Одним із головних астрологічних акцентів стане секстиль Венери з Юпітером. Цей аспект традиційно пов’язують із доброзичливістю, щедрістю, соціальною активністю та можливістю знайти спільну мову з іншими. Водночас напружені місячні аспекти в другій половині дня можуть загострювати реакцію на критику або бажання контролювати ситуацію. Тому важливо не перебільшувати значення випадкових слів і не перетворювати звичайні розбіжності на принципове протистояння.

🪐 Астрологічна картина дня

Сонце перебуватиме у Стрільці, а Місяць після переходу з Рака до Лева опиниться в одному знаку з Юпітером. Таке поєднання символічно підкреслює прагнення до самовираження, оптимізму та ширшого погляду на власні можливості. Меркурій у Скорпіоні сприятиме глибокому аналізу й відвертим розмовам, Венера у Терезах акцентуватиме увагу на партнерстві та взаємності, а Марс у Діві допомагатиме зосереджуватися на практичних завданнях.

Положення планет наведено на 14:00 за київським часом (12:00 UTC):

Планета Положення Рух ☉ Сонце 6°15′ Стрільця Прямий ☽ Місяць 0°23′ Лева Прямий ☿ Меркурій 18°28′ Скорпіона Прямий ♀ Венера 26°40′ Терезів Прямий ♂ Марс 0°59′ Діви Прямий ♃ Юпітер 26°40′ Лева Прямий ♄ Сатурн 8°04′ Овна Ретроградний ♅ Уран 3°34′ Близнюків Ретроградний ♆ Нептун 1°40′ Овна Ретроградний ♇ Плутон 3°30′ Водолія Прямий

Головні аспекти та їхнє символічне значення

07:40 – квадрат Місяця з Венерою. Аспект може символічно вказувати на розбіжності між особистими бажаннями та очікуваннями оточення. Варто уважніше ставитися до почуттів близьких і не вимагати від інших негайної реакції.

Аспект може символічно вказувати на розбіжності між особистими бажаннями та очікуваннями оточення. Варто уважніше ставитися до почуттів близьких і не вимагати від інших негайної реакції. 14:04 – секстиль Венери з Юпітером. Один із найприємніших аспектів дня. Його пов’язують із доброзичливістю, щедрістю, соціальними контактами, романтичним настроєм і можливістю досягти взаємовигідних домовленостей.

Один із найприємніших аспектів дня. Його пов’язують із доброзичливістю, щедрістю, соціальними контактами, романтичним настроєм і можливістю досягти взаємовигідних домовленостей. 16:06 – трин Місяця з Нептуном. Гармонійний аспект сприятиме творчому мисленню, інтуїції та чутливості до настрою інших людей. Водночас важливо не плутати бажане з дійсним.

Гармонійний аспект сприятиме творчому мисленню, інтуїції та чутливості до настрою інших людей. Водночас важливо не плутати бажане з дійсним. 19:09 – опозиція Місяця з Плутоном. Може посилювати емоційну напругу, загострювати питання контролю та особистих меж. Краще уникати маніпуляцій і боротьби за першість.

Може посилювати емоційну напругу, загострювати питання контролю та особистих меж. Краще уникати маніпуляцій і боротьби за першість. 19:14 – секстиль Місяця з Ураном. Символізує відкритість до нового досвіду, несподіваних ідей та нестандартних рішень. Можливість змінити звичний план може виявитися корисною.

Символізує відкритість до нового досвіду, несподіваних ідей та нестандартних рішень. Можливість змінити звичний план може виявитися корисною. 00:27 29 листопада – трин Сонця з Місяцем. Аспект стане точним уже після опівночі за київським часом, але його вплив може відчуватися ввечері 28 листопада. Він символічно пов’язаний із внутрішньою узгодженістю та гармонійнішою взаємодією бажань і дій.

У першій половині дня також варто врахувати період Місяця без курсу: від 07:40 до 13:20 за київським часом. В астрологічній традиції цей проміжок не вважають найкращим для початку принципово нових справ, тому важливі рішення краще ухвалювати після переходу Місяця до Лева.

*Усі години наведено за київським часом. Час точних аспектів переведено з UTC.

🌙 Місяць 28 листопада

Місяць перебуватиме у знаку Рака до 13:20, після чого перейде до Лева. Триває спадна фаза після повні 24 листопада. Освітленість місячного диска становитиме близько 80%. Перша частина доби більше відповідатиме спокійним заняттям, турботі про близьких і домашнім справам, а після переходу Місяця до Лева може зрости потреба у спілкуванні, творчості та приємних враженнях.

Найближча важлива місячна фаза – остання чверть, яка настане 1 грудня о 08:08 за київським часом. Наступний молодик відбудеться 9 грудня о 02:51, а наступна повня – 24 грудня о 03:28.

⚡ Енергія дня

Субота матиме дві помітні емоційні частини. До обіду переважатиме потреба в затишку та передбачуваності, а після переходу Місяця до Лева стане сильнішим прагнення до активності й самовираження. Секстиль Венери з Юпітером створюватиме сприятливе тло для спілкування та приємних зустрічей, проте вечірні аспекти Місяця нагадуватимуть про важливість стриманості й поваги до особистих меж.

Доброзичливість: сприятливий час для зустрічей, примирення та приємних домовленостей.

сприятливий час для зустрічей, примирення та приємних домовленостей. Самовираження: після обіду можна приділити увагу творчості, хобі та особистим ініціативам.

після обіду можна приділити увагу творчості, хобі та особистим ініціативам. Емоційна рівновага: не варто загострювати суперечки й намагатися контролювати поведінку інших.

📋 Шпаргалка дня для всіх знаків зодіаку

Знак зодіаку Головний акцент дня ♈ Овен Творчість, романтика та особисті бажання ♉ Телець Дім, родина та особистий комфорт ♊ Близнюки Спілкування, поїздки та нові знайомства ♋ Рак Фінанси та оцінка власних ресурсів ♌ Лев Особисті ініціативи й самовираження ♍ Діва Відпочинок, відновлення та внутрішня рівновага ♎ Терези Друзі, спільні плани та підтримка ♏ Скорпіон Професійні цілі та репутація ♐ Стрілець Навчання, подорожі та нові перспективи ♑ Козоріг Спільні фінанси й важливі домовленості ♒ Водолій Партнерство та особисті стосунки ♓ Риби Робочі справи та повсякденні звички

Гороскоп на 28 листопада 2026 року для всіх знаків зодіаку

♈ Овен (21 березня – 19 квітня)

Овнам субота подарує можливість перемкнути увагу з повсякденних обов’язків на особисті інтереси. День підходить для творчості, романтичних зустрічей, занять спортом або хобі, яке допомагає відновити енергію. Після переходу Місяця до Лева може посилитися бажання проявити себе, отримати визнання або взятися за справу, яка давно надихала.

Секстиль Венери з Юпітером створюватиме сприятливе тло для спілкування та приємних знайомств. Водночас не варто вимагати від близьких постійної уваги або сприймати відмову як особисту образу. У фінансових питаннях краще зберігати поміркованість: гарний настрій не завжди є приводом для незапланованих покупок.

💼 Робота: приділіть час творчим задумам і справам, які потребують нестандартного підходу.

💰 Фінанси: контролюйте витрати на розваги та імпульсивні покупки.

❤️ Кохання: романтична ініціатива допоможе додати тепла у стосунки.

😎 Настрій: енергійний, із бажанням отримувати яскраві враження.

💡 Порада дня: не намагайтеся бути в центрі уваги за будь-яку ціну.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: знайти час для улюбленої справи й отримати від неї задоволення.

♉ Телець (20 квітня – 20 травня)

Тельцям варто почати суботу з турботи про дім і власний комфорт. Перша половина дня підходить для побутових справ, сімейних розмов і наведення ладу в особистому просторі. Можна обговорити з близькими плани на найближчий час або приділити увагу питанню, яке давно потребувало спільного рішення.

Після переходу Місяця до Лева може з’явитися бажання зробити оселю затишнішою або організувати приємний вечір. Секстиль Венери з Юпітером сприятиме доброзичливому спілкуванню, однак вечірня емоційна напруга може нагадати про старі суперечки. Не варто повертатися до них лише заради того, щоб довести власну правоту.

💼 Робота: якщо доведеться займатися справами, починайте з найважливіших і не перевантажуйте себе.

💰 Фінанси: плануйте витрати на дім і віддавайте перевагу практичним покупкам.

❤️ Кохання: спільний відпочинок і турбота допоможуть зміцнити близькість.

😎 Настрій: спокійний, із потребою в затишку та передбачуваності.

💡 Порада дня: не дозволяйте старим образам псувати приємні моменти.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: владнати домашнє питання й створити комфортнішу атмосферу.

♊ Близнюки (21 травня – 20 червня)

Близнюкам день обіцяє активне спілкування, нові враження та можливість розширити коло контактів. Можна зустрітися з друзями, вирушити в коротку поїздку або обговорити ідею, яка потребує підтримки однодумців. Гармонійний аспект Венери з Юпітером сприятиме невимушеним розмовам і допоможе знайти спільну мову навіть із людьми, з якими раніше було непросто домовитися.

Водночас не варто брати на себе забагато зобов’язань. Кілька привабливих пропозицій можуть з’явитися майже одночасно, але не всі вони однаково важливі. У другій половині дня уважніше ставтеся до слів і повідомлень: емоційна реакція співрозмовника не завжди означає, що він налаштований проти вас.

💼 Робота: використовуйте контакти для обговорення ідей і пошуку корисної інформації.

💰 Фінанси: не витрачайте кошти лише через привабливу пропозицію або чужі рекомендації.

❤️ Кохання: легке спілкування та спільні враження сприятимуть зближенню.

😎 Настрій: товариський, рухливий і допитливий.

💡 Порада дня: обирайте ті зустрічі й справи, які справді мають для вас значення.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: налагодити корисний контакт або домовитися про спільний план.

♋ Рак (21 червня – 22 липня)

Ракам варто приділити увагу фінансовим питанням, особистим ресурсам і тому, наскільки справедливо розподіляються обов’язки. Перша половина дня підходить для спокійного аналізу витрат, планування покупок і розмов про спільний бюджет. Не поспішайте погоджуватися на пропозиції, якщо їхні умови залишаються незрозумілими.

Після переходу Місяця до Лева на перший план можуть вийти питання самооцінки та особистої цінності. Секстиль Венери з Юпітером допоможе знайти підтримку й відчути більше впевненості у спілкуванні. Водночас не варто доводити свою значущість дорогими подарунками чи надмірними витратами. У стосунках важливішими будуть щирість і взаємна повага.

💼 Робота: оцініть результати своєї праці й визначте, які завдання потребують уваги.

💰 Фінанси: перегляньте бюджет і не поспішайте з великими покупками.

❤️ Кохання: говоріть про свої потреби відкрито, не очікуючи, що партнер здогадається сам.

😎 Настрій: чутливий, але поступово налаштовуватиметься на активніший лад.

💡 Порада дня: не вимірюйте власну цінність матеріальними речами або чужим схваленням.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: знайти практичне рішення для фінансового чи побутового питання.

♌ Лев (23 липня – 22 серпня)

Для Левів субота може стати одним із найяскравіших днів тижня. Після переходу Місяця до вашого знака посилиться бажання діяти, проявляти ініціативу та привертати увагу до власних ідей. Це вдалий час для особистих задумів, зустрічей, творчих занять і спілкування з людьми, які поділяють ваші інтереси.

Секстиль Венери з Юпітером сприятиме доброзичливій атмосфері, приємним знайомствам і романтичним жестам. Проте ввечері не варто надто гостро реагувати на критику або намагатися контролювати поведінку близьких. Ваша впевненість буде переконливішою, якщо не потребуватиме постійного підтвердження з боку інших.

💼 Робота: презентуйте власні ідеї та використовуйте можливість проявити лідерські якості.

💰 Фінанси: не дозволяйте бажанню справити враження впливати на бюджет.

❤️ Кохання: романтика, компліменти й щедрість допоможуть створити приємну атмосферу.

😎 Настрій: піднесений, активний і впевнений у собі.

💡 Порада дня: залишайте місце для чужої думки й не перетворюйте суперечку на змагання.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: привернути увагу до своєї ідеї та отримати підтримку.

♍ Діва (23 серпня – 22 вересня)

Дівам варто використати суботу для відпочинку, відновлення сил і спокійного переосмислення останніх подій. Не всі справи потрібно завершувати негайно, а постійний контроль над дрібницями може лише посилити втому. Перша половина дня підходить для усамітнення, неквапливих занять і турботи про власний комфорт.

Після переходу Місяця до Лева можуть нагадати про себе питання, які ви воліли не обговорювати. Не поспішайте робити висновки з емоційних реакцій інших людей. Секстиль Венери з Юпітером допоможе відновити доброзичливий контакт, якщо ви будете готові слухати, а не лише аналізувати кожне слово співрозмовника.

💼 Робота: не перевантажуйте вихідний робочими завданнями; залиште час для відновлення.

💰 Фінанси: спокійно перегляньте витрати й відкладіть необов’язкові покупки.

❤️ Кохання: не приховуйте почуттів за мовчанням або надмірною критичністю.

😎 Настрій: потребуватиме тиші, спокою та емоційного перепочинку.

💡 Порада дня: не вимагайте від себе ідеального результату в усьому.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: відновити сили й розібратися з думками, які накопичилися останнім часом.

♎ Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Терезам субота може принести приємні зустрічі, дружню підтримку та можливість обговорити спільні плани. Венера, ваша планета-покровителька, утворюватиме гармонійний аспект із Юпітером, що символічно підсилює тему взаємності, доброзичливості й соціальних контактів. Можна відновити спілкування з давніми знайомими або долучитися до компанії, у якій відчуватимете себе комфортно.

Водночас не варто погоджуватися на все лише заради збереження гарної атмосфери. Якщо чиїсь очікування суперечать вашим можливостям, краще спокійно пояснити свою позицію. Увечері емоції можуть загостритися, тому не перетворюйте незначну розбіжність на серйозну суперечку. У стосунках важливо зберігати баланс між увагою до партнера та власними потребами.

💼 Робота: корисними будуть переговори, спільне планування й обмін ідеями.

💰 Фінанси: можна обговорити спільні витрати, але не погоджуйтеся на невигідні умови.

❤️ Кохання: тепле спілкування та романтична ініціатива сприятимуть гармонії.

😎 Настрій: доброзичливий, товариський і відкритий до нових вражень.

💡 Порада дня: не жертвуйте власним комфортом заради чужого схвалення.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: відновити приємний контакт або знайти підтримку серед друзів.

♏ Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Скорпіонам варто звернути увагу на професійні цілі, репутацію та плани, які можуть вплинути на подальший розвиток. Навіть якщо субота не передбачає активної роботи, корисно обміркувати наступні кроки й визначити, які можливості варто використати. Меркурій у вашому знаку допоможе глибше аналізувати інформацію та помічати деталі, які інші можуть пропустити.

Секстиль Венери з Юпітером сприятиме спілкуванню з людьми, які можуть підтримати ваші задуми. Не відмовляйтеся від корисної розмови, але й не розкривайте всі плани тим, кому ще не довіряєте. В особистих стосунках важливо не перетворювати бажання близькості на прагнення контролювати партнера.

💼 Робота: продумайте професійну стратегію й визначте найближчі пріоритети.

💰 Фінанси: оцінюйте довгострокові перспективи й не ризикуйте заради швидкої вигоди.

❤️ Кохання: довіра важливіша за перевірки та спроби контролювати кожен крок партнера.

😎 Настрій: зосереджений, із бажанням розібратися в прихованих причинах подій.

💡 Порада дня: не робіть остаточних висновків, поки не почуєте іншу сторону.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: знайти перспективну ідею для професійного розвитку.

♐ Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Стрільцям субота відкриває простір для нових вражень, навчання та розширення горизонтів. День підходить для планування подорожі, знайомства з новими темами або спілкування з людьми, які мають інший досвід. Сонце у вашому знаку підсилює прагнення до свободи й розвитку, а гармонійний аспект Венери з Юпітером сприятиме приємним зустрічам і доброзичливим домовленостям.

Не варто, однак, плутати оптимізм із впевненістю, що будь-яке рішення обов’язково матиме позитивні наслідки. Перевіряйте інформацію, особливо якщо вона стосується витрат або організації поїздок. В особистому житті можна говорити про майбутнє й спільні мрії, але важливо враховувати реальні можливості партнера.

💼 Робота: приділіть увагу навчанню, новим контактам і перспективним задумам.

💰 Фінанси: плануйте витрати на подорожі та не покладайтеся лише на оптимістичні розрахунки.

❤️ Кохання: спільні плани й нові враження допоможуть освіжити стосунки.

😎 Настрій: оптимістичний, із потребою у свободі та русі.

💡 Порада дня: залишайте місце для спонтанності, але не забувайте про відповідальність.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: знайти цікаву ідею або домовитися про спільну поїздку чи заняття.

♑ Козоріг (22 грудня – 19 січня)

Козорогам варто приділити увагу спільним фінансам, зобов’язанням і питанням довіри. День підходить для спокійного обговорення матеріальних справ, перегляду домовленостей і визначення відповідальності кожної зі сторін. Якщо певне питання викликає сумніви, не відкладайте його лише через небажання вступати в непросту розмову.

Секстиль Венери з Юпітером може допомогти знайти компроміс або отримати підтримку в ситуації, яка потребує спільного рішення. Водночас вечірня опозиція Місяця з Плутоном нагадує про ризик емоційного тиску та боротьби за контроль. В особистих стосунках краще говорити про свої побоювання прямо, не вдаючись до натяків і перевірок.

💼 Робота: уточнюйте умови спільних проєктів і не залишайте невизначеності в домовленостях.

💰 Фінанси: перевірте спільний бюджет, платежі та фінансові зобов’язання.

❤️ Кохання: чесна розмова допоможе зміцнити довіру й уникнути непорозумінь.

😎 Настрій: серйозний, із прагненням до визначеності та контролю над ситуацією.

💡 Порада дня: не намагайтеся вирішувати спільні питання одноосібно.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: узгодити важливу домовленість і визначити спільні подальші кроки.

♒ Водолій (20 січня – 18 лютого)

Водоліям варто зосередитися на партнерстві та взаємодії з людьми. Субота може принести приємні зустрічі, важливу розмову або можливість поліпшити стосунки, які останнім часом потребували більше уваги. Секстиль Венери з Юпітером сприятиме доброзичливості й пошуку спільних інтересів. Це вдалий час для спільного відпочинку, обговорення планів і відновлення контакту.

Водночас опозиція Місяця з Плутоном може загострити питання особистих меж. Не варто вимагати від партнера повної згоди з вашою позицією або намагатися нав’язати власні правила. У фінансових і побутових питаннях краще заздалегідь узгодити очікування, щоб не створювати зайвих приводів для суперечок.

💼 Робота: використовуйте день для переговорів і зміцнення професійних партнерств.

💰 Фінанси: спільні витрати потребують чітких і зрозумілих домовленостей.

❤️ Кохання: проявляйте готовність до діалогу й поважайте особистий простір партнера.

😎 Настрій: товариський, але чутливий до спроб обмежити свободу.

💡 Порада дня: шукайте компроміс, а не перемогу в суперечці.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: знайти спільне рішення у важливому для вас і партнера питанні.

♓ Риби (19 лютого – 20 березня)

Рибам субота підходить для впорядкування повсякденних справ, турботи про себе та завершення невеликих завдань. Не варто перетворювати вихідний на нескінченний список обов’язків: краще обрати кілька найважливіших справ і залишити достатньо часу для відпочинку. Марс у Діві наголошує на практичності, тому навіть невеликий порядок у справах допоможе відчути більше впевненості.

Секстиль Венери з Юпітером створюватиме сприятливе тло для приємного спілкування та підтримки з боку оточення. Можна домовитися про спільну справу або попросити про допомогу, якщо самостійно впоратися складно. Увечері намагайтеся не брати близько до серця чужі емоційні реакції: не кожне різке слово потребує негайної відповіді.

💼 Робота: завершуйте невеликі завдання й упорядковуйте робочі матеріали.

💰 Фінанси: контролюйте повсякденні витрати та не купуйте зайвого під впливом настрою.

❤️ Кохання: підтримка, турбота й уважність до деталей зміцнять стосунки.

😎 Настрій: спокійний, із потребою в гармонії та передбачуваності.

💡 Порада дня: не беріть на себе більше, ніж реально можете виконати.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: упорядкувати поточні справи й знайти час для повноцінного відпочинку.

🌟 Головна порада дня для всіх знаків зодіаку

28 листопада варто використати для приємного спілкування, відновлення контактів і занять, які дарують натхнення. Не бійтеся проявляти щедрість і доброзичливість, але пам’ятайте про власні межі та фінансову поміркованість.

Якщо ввечері виникне суперечка, не поспішайте відповідати на емоціях – спокійний діалог допоможе зберегти значно більше, ніж прагнення будь-що довести свою правоту.

*Гороскопи «Главкома» базуються виключно на найавторитетніших джерелах у світовій астрологічній спільноті – виданнях та школах, які користуються найбільшою повагою.

‼️ Застереження: Цей матеріал має виключно розважальний характер. Астрологічні прогнози не є науково підтвердженими та не можуть розглядатися як достовірний спосіб передбачення майбутнього або рекомендація до дій. Сприймайте гороскоп як один із різновидів контенту для дозвілля.