Алина Гросу похвасталась обручальным кольцом и опубликовала фотографии с девичника



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Алина Гросу

Украинская певица, которая последние годы живет и работает в РФ, выходит замуж

Украинская певица и начинающая актриса Алина Гросу согласилась выйти замуж за своего возлюбленного. На своей странице в соцсети Instagram опубликовала снимок, на котором продемонстрировала обручальное кольцо.

Кроме этого, артистка оставила подпись под снимком в виде хэштега: #isaidyes (Я сказала да, - прим.ред.). Также, несколько минут назад украинская певица опубликовала несколько снимков с девичника, который по слухам прошел в Праге.

Стоит отметить, что в сети уже несколько месяцев витают слухи о скорой свадьбе певицы. Как ранее сообщал Scotch, Гросу встречается со своим возлюбленным Александром уже более четыре лет.

Также стоит отметить, что в недавнем интервью крестная мать певицы Ирина Билык рассекретила место, где планируется проведение свадебного торжества. По словам Билык, это произойдет в Венеции.

«Маленькая Алина Гросу уже выросла, она выходит замуж в июне. Свадьба состоится в Венеции, так что мы готовимся. Думаю, у Алины будет два или даже три платья в этот день, потому что ее родная тётя шьет свадебные платья. У тёти бизнес не только в Украине, но и за рубежом. Я, кстати, тоже буду на свадьбе Алины в очень красивом платье», – призналась Ирина Билык в недавнем интервью.