Перья, воланы и стразы на Met Gala 2019: лучшие образы знаменитостей на красной дорожки



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6 мая Метрополитен-музей увидел полеты самых восхитительных фантазий на открытии выставки «Кэмп: заметки о моде»

Экспозиция, вдохновленная эссе писательницы и философа Сьюзан Зонтаг, отражает крайне эксцентричную эстетику как сумасшедшей, так и высокой моды. В своей работе Зонтаг отметила: «Эти заметки посвящены Оскару Уайльду. Он писал: «Следует либо быть произведением искусства, либо одеваться в произведения искусства».

Именно этим и занялись гости Met Gala 2019: от Леди Гаги до Кэти Перри, Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид – звезды наполнили стены музея Метрополитен перьями, воланами и стразами, и каждый из них сделал все возможное, чтобы приблизиться заявленной теме вечера.

Стоит отметить, что один из наиболее незабываемых нарядов продемонстрировала Леди Гага, устроив настоящий перформанс. Певица прибыла на мероприятие в пышном розовом наряде, под которым скрывалось черное платье. Под ним, как оказалось, было облегающее платье цвета фуксии. В итоге и третье платье было расстегнуто, а под ним обнаружился еще один, последний наряд.

Вслед появилась Серена Уильямс в ярко-желтом платье, вышитым красными цветами, Билли Портер в образе Жар-птицы и Кэти Перри - в роскошной «люстре». В этот вечер на Манхэттене удивляли Селин Дион и Джаред Лето со своей «головой» под мышкой, как модели на показе Gucci.

Ким Кардашьян также блеснула на красной дорожке. Она решила не изменять своему стилю. Так, 38-летняя Ким выбрала действительно очень эффектное платье от французского модельера Thierry Mugler. Телесного цвета, облегающее и с игривыми складками оно показывало формы дивы во всей красе.

Однако знаковая изюминка наряда – его «мокрый» вид. Платье обильно декорировано подвесками и бусинками, которые напоминают капли воды.

Джерело: vogue.ua