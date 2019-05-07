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    Перья, воланы и стразы на Met Gala 2019: лучшие образы знаменитостей на красной дорожки

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    Перья, воланы и стразы на Met Gala 2019: лучшие образы знаменитостей на красной дорожки
    vogue.ua

    6 мая Метрополитен-музей увидел полеты самых восхитительных фантазий на открытии выставки «Кэмп: заметки о моде»

    Экспозиция, вдохновленная эссе писательницы и философа Сьюзан Зонтаг, отражает крайне эксцентричную эстетику как сумасшедшей, так и высокой моды. В своей работе Зонтаг отметила: «Эти заметки посвящены Оскару Уайльду. Он писал: «Следует либо быть произведением искусства, либо одеваться в произведения искусства». 

    Именно этим и занялись гости Met Gala 2019: от Леди Гаги до Кэти Перри, Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид – звезды наполнили стены музея Метрополитен перьями, воланами и стразами, и каждый из них сделал все возможное, чтобы приблизиться заявленной теме вечера.

    Стоит отметить, что один из наиболее незабываемых нарядов продемонстрировала Леди Гага, устроив настоящий перформанс. Певица прибыла на мероприятие в пышном розовом наряде, под которым скрывалось черное платье. Под ним, как оказалось, было облегающее платье цвета фуксии. В итоге и третье платье было расстегнуто, а под ним обнаружился еще один, последний наряд.

    Вслед появилась Серена Уильямс в ярко-желтом платье, вышитым красными цветами, Билли Портер в образе Жар-птицы и Кэти Перри - в роскошной «люстре». В этот вечер на Манхэттене удивляли Селин Дион и Джаред Лето со своей «головой» под мышкой, как модели на показе Gucci. 

    Ким Кардашьян также блеснула на красной дорожке. Она решила не изменять своему стилю. Так, 38-летняя Ким выбрала действительно очень эффектное платье от французского модельера Thierry Mugler. Телесного цвета, облегающее и с игривыми складками оно показывало формы дивы во всей красе.

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    Билли Портер
    Лаверна Кокс
    Алессандро Микеле и Гарри Стайлс
    Эшли Грэм
    Хэмиш Боулз
    Селин Дион
    Анна Винтур
    Леди Гага
    Билли Портер
    Леди Гага
    Серена Уильямс
    Леди Гага
    Леди Гага
    Ричард Мэдден
    Рэйчел Броснахэн
    Сирша Ронан
    Тэрон Эджертон
    Флоренс Уэлч
    Даутцен Крус
    Эмбер Валлетта
    Шарлотта Генсбур и Рами Малек
    Майли Сайрус и Лиам Хемсворт
    Кэри Маллиган
    Джаред Лето
    Эмили Блант
    Даррен Крисс
    Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер
    Мэри-Кейт Олсен и Эшли Олсен
    Алекса Чанг
    Джанет Мок
    Кэти Перри
    Джиджи Хадид
    Диана фон Фюрстенберг
    Приянка Чопра и Ник Джонас
    Винни Харлоу
    Эмма Стоун и Николя Жескьер
    Галь Гадот
    Наоми Кэмпбелл
    Роузи Хантингтон-Уайтли
    Хейли Бибер
    Джереми Скотт и Гвен Стефани
    Хейли Стейнфилд
    Эмили Ратаковски
    Cardi B
    Эль Фэннинг
    Кара Делевинь
    Ким Кардашьян
    Кайли Дженнер и Кендалл Дженнер
    Дженифер Лопес
    Деми Мур
    Майкл Ури

    Однако знаковая изюминка наряда – его «мокрый» вид. Платье обильно декорировано подвесками и бусинками, которые напоминают капли воды.

    Джерело: vogue.ua

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