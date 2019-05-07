Сестры Энрике Иглесиаса дебютировали на Met Gala в одинаковых платьях



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Виктория и Кристина Иглесиас фото: Hello!

Больше 500 знаменитостей получили от Анны Винтур приглашение на бал Met Gala, который проходил вчера в нью-йоркском Музее искусств Metropolitan

Большинство лиц хорошо знакомы фотографам и СМИ, но некоторым довелось выйти на красную дорожку впервые. Дебютантками на балу стали 18-летние сестры Виктория и Кристина Иглесиас, дочери музыканта Хулио Иглесиаса и сестры певца Энрике Иглесиаса. Для торжественного прохода они выбрали платья модного дома Oscar de la Renta, отдав дань памяти дизайнеру, с которым близко дружил их отец.

Несмотря на свою фамилию, Виктория и Кристина долгое время оставались вне поля зрения общественности, активно путешествуя, занимаясь спортом и строя планы на освоение отнюдь не звездных профессий. В 2017 году они впервые появились на обложке Hola!, а их отец рассказал в интервью, что девушки не против пойти по стопам матери, Миранды Рейнсбургер, и стать моделями. Прорыва в карьере сестер с тех пор не случилось, хотя они и подписали контракт с одним испанским агентством. Впрочем, появление на Met Gala может это досадное упущение скаутов легко исправить.

фото: Hello!

Cтоит отметить, что в этом году знаменитости поразили журналистов и поклонников экстравагантными нарядами, над которыми работали именитые дизайнеры.

Один из наиболее незабываемых нарядов продемонстрировала Леди Гага, устроив настоящий перформанс. Певица прибыла на мероприятие в пышном розовом наряде, под которым скрывалось черное платье. Под ним, как оказалось, было облегающее платье цвета фуксии. В итоге и третье платье было расстегнуто, а под ним обнаружился еще один, последний наряд.

Впечатлили изысканными нарядами также Джей Ло, Джиджи Хадид и Ким Кардашян.





Джерело: Hello!