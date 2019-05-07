  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Сестры Энрике Иглесиаса дебютировали на Met Gala в одинаковых платьях

    • Розсилка
    Виктория и Кристина Иглесиас - Сестры Энрике Иглесиаса дебютировали на Met Gala в одинаковых платьях
    Виктория и Кристина Иглесиас
    фото: Hello!

    Больше 500 знаменитостей получили от Анны Винтур приглашение на бал Met Gala, который проходил вчера в нью-йоркском Музее искусств Metropolitan

    Большинство лиц хорошо знакомы фотографам и СМИ, но некоторым довелось выйти на красную дорожку впервые. Дебютантками на балу стали 18-летние сестры Виктория и Кристина Иглесиас, дочери музыканта Хулио Иглесиаса и сестры певца Энрике Иглесиаса. Для торжественного прохода они выбрали платья модного дома Oscar de la Renta, отдав дань памяти дизайнеру, с которым близко дружил их отец.

    Несмотря на свою фамилию, Виктория и Кристина долгое время оставались вне поля зрения общественности, активно путешествуя, занимаясь спортом и строя планы на освоение отнюдь не звездных профессий. В 2017 году они впервые появились на обложке Hola!, а их отец рассказал в интервью, что девушки не против пойти по стопам матери, Миранды Рейнсбургер, и стать моделями. Прорыва в карьере сестер с тех пор не случилось, хотя они и подписали контракт с одним испанским агентством. Впрочем, появление на Met Gala может это досадное упущение скаутов легко исправить.

    фото: Hello!
    фото: Hello!

    Cтоит отметить, что в этом году знаменитости поразили журналистов и поклонников экстравагантными нарядами, над которыми работали именитые дизайнеры.

     Один из наиболее незабываемых нарядов продемонстрировала Леди Гага, устроив настоящий перформанс. Певица прибыла на мероприятие в пышном розовом наряде, под которым скрывалось черное платье. Под ним, как оказалось, было облегающее платье цвета фуксии. В итоге и третье платье было расстегнуто, а под ним обнаружился еще один, последний наряд.

    Впечатлили изысканными нарядами также Джей Ло, Джиджи Хадид и Ким Кардашян.

    1 з 52
    на весь екран згорнути
    Билли Портер
    Лаверна Кокс
    Алессандро Микеле и Гарри Стайлс
    Эшли Грэм
    Хэмиш Боулз
    Селин Дион
    Анна Винтур
    Леди Гага
    Билли Портер
    Леди Гага
    Серена Уильямс
    Леди Гага
    Леди Гага
    Ричард Мэдден
    Рэйчел Броснахэн
    Сирша Ронан
    Тэрон Эджертон
    Флоренс Уэлч
    Даутцен Крус
    Эмбер Валлетта
    Шарлотта Генсбур и Рами Малек
    Майли Сайрус и Лиам Хемсворт
    Кэри Маллиган
    Джаред Лето
    Эмили Блант
    Даррен Крисс
    Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер
    Мэри-Кейт Олсен и Эшли Олсен
    Алекса Чанг
    Джанет Мок
    Кэти Перри
    Джиджи Хадид
    Диана фон Фюрстенберг
    Приянка Чопра и Ник Джонас
    Винни Харлоу
    Эмма Стоун и Николя Жескьер
    Галь Гадот
    Наоми Кэмпбелл
    Роузи Хантингтон-Уайтли
    Хейли Бибер
    Джереми Скотт и Гвен Стефани
    Хейли Стейнфилд
    Эмили Ратаковски
    Cardi B
    Эль Фэннинг
    Кара Делевинь
    Ким Кардашьян
    Кайли Дженнер и Кендалл Дженнер
    Дженифер Лопес
    Деми Мур
    Майкл Ури

    Читайте также: Беременна? Хейли Болдуин на Met Gala придерживала свой живот

    Джерело: Hello!

    Читайте також
    знаменитости мода и красота певица одежда Джиджи Хадид
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ