60-летняя Мадонна решила дать серию интимных концертов в Лондоне



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instagram / madonna

Певица представила клип на свой хит из нового альбома Medellin

Легендарная поп-королева Мадонна амерена показать, что она по‑прежнему в тренде. Мадонна хочет устроить серию концертов для избранных на старейшей площадке британской столицы.

Знаменитая певица собралась выступить в театре London Palladium, рассчитанном максимум на 2286 человек. Для Мадонны, которая привыкла собирать стадионы на 40 - 80 тысяч зрителей, это очень мало. Представители звезды даже назвали такие концерты интимными, для самых преданных и щедрых поклонников.

Певица отправится в турне в поддержку своего 14-го альбома Madame X, который выйдет в июне. Во всемирно известном лондонском театре состоится как минимум несколько концертов. Мадонна хочет обустроить там мини-резиденцию.

Представители певицы уверяют, что во время этих немасштабных концертов будут побиты все рекорды по стоимости билетов и скорости их продажи.