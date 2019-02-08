  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Как персик: Бейонсе восхитила сеть новыми образами

    • Розсилка
    Бейонсе - Как персик: Бейонсе восхитила сеть новыми образами
    Бейонсе
    instagram.com/beyonce/

    Поп-исполнительница порадовала поклонников новыми фото

    Популярная американская певица Бейонсе не из тех звезд, кто постит в Instagram все, что с ней происходит. Более того, если певица решила показать подписчикам новый лук, она устроит для этого целую профессиональную фотосессию.

    Не уверены, что игра стоила свеч, но сегодня на сайте и в Instagram Бейонсе появилось сразу десять новых фото. Серия называется «Персики», и в ней Би позирует в платье и комбинезоне персикового цвета.

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    Как персик: Бейонсе восхитила сеть новыми образами
    Как персик: Бейонсе восхитила сеть новыми образами
    Как персик: Бейонсе восхитила сеть новыми образами
    Как персик: Бейонсе восхитила сеть новыми образами
    Как персик: Бейонсе восхитила сеть новыми образами
    Как персик: Бейонсе восхитила сеть новыми образами
    Как персик: Бейонсе восхитила сеть новыми образами
    Как персик: Бейонсе восхитила сеть новыми образами
    Как персик: Бейонсе восхитила сеть новыми образами
    Как персик: Бейонсе восхитила сеть новыми образами
    Как персик: Бейонсе восхитила сеть новыми образами
    Как персик: Бейонсе восхитила сеть новыми образами
    instagram.com/beyonce/

    Ранее певица призвала фанатов присоединиться к новому проекту в обмен на шанс выиграть пожизненный бесплатный  вход на все ее концерты и шоу Jay-Z. На сайте проекта, который едва не сломался под натиском фанатов Queen B, красочно описана польза веганства для окружающей среды и обозначен вызов, брошенный поклонникам певицы. Участники могут пообещать стать веганами окончательно и бесповоротно, не есть животные продукты лишь в один из приемов пищи или устроить «понедельники без мяса».

    Читайте также: Осталось два года: Елизавета II готовится передать королевство принцу Чарльзу.

    знаменитости мода и красота певица как быть модным шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ