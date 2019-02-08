Как персик: Бейонсе восхитила сеть новыми образами



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Бейонсе instagram.com/beyonce/

Поп-исполнительница порадовала поклонников новыми фото

Популярная американская певица Бейонсе не из тех звезд, кто постит в Instagram все, что с ней происходит. Более того, если певица решила показать подписчикам новый лук, она устроит для этого целую профессиональную фотосессию.

Не уверены, что игра стоила свеч, но сегодня на сайте и в Instagram Бейонсе появилось сразу десять новых фото. Серия называется «Персики», и в ней Би позирует в платье и комбинезоне персикового цвета.

Ранее певица призвала фанатов присоединиться к новому проекту в обмен на шанс выиграть пожизненный бесплатный вход на все ее концерты и шоу Jay-Z. На сайте проекта, который едва не сломался под натиском фанатов Queen B, красочно описана польза веганства для окружающей среды и обозначен вызов, брошенный поклонникам певицы. Участники могут пообещать стать веганами окончательно и бесповоротно, не есть животные продукты лишь в один из приемов пищи или устроить «понедельники без мяса».