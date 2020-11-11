Американку заблокировали в Тиндере, потому что она оказалась слишком горячей (фото)

Тем не менее Луне все же удалось найти бойфренда перед тем, как ее аккаунт удалили

21-летняя Луна Бенна из Чикаго, США, столкнулась с необычной проблемой. По словам девушки, Тиндер удалил ее аккаунт, потому что она слишком хороша. Якобы возникли подозрения, что эффектные снимки девушки постит другой человек, а не она сама.

У модели 1,3 млн подписчиков в Инстаграме, где она размещает свои откровенные фото в белье. У Луны завидные формы, которым не устают делать комплименты фанаты. При этом в личной жизни у девушки было все не так гладко. Три года она не могла найти парня и понадеялась на помощь приложения.

Мужчины действительно не обделили знойную девушку вниманием: ей предлагали деньги, подарки и даже руку и сердце. Луна отметила, что успела сходить всего на несколько свиданий — некоторые из них оказались довольно странными. Также не обошлось без пользователей, которые не верили, что такая красотка будет искать счастья в Тиндере, и пожаловались на фальшивый профиль.

Тем не менее Луне все же удалось найти бойфренда перед тем, как ее аккаунт удалили, пишет Daily Star. Однако своих подписчиков без жарких фото она оставлять не торопится.

Ранее «Скотч» сообщал, Нателла Крапивина, продюссер проживающей в России украинской певицы Светланы Лободы, дала интервью Ксении Собчак.

В интервью Крапивина рассказала неожиданную историю о роли зубов в карьере Монатика, после которой карьера певца стремительно пошла вверх