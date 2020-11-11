Невозможно отличить: сексуальные близняшки забили тела разными тату (фото)

В 17 лет девушки сделали свои первые татуировки

Алина и Алена — знойные 25-летние близняшки родом из Штутгарта, Германия, которые нашли способ, как отличаться друг от друга, но стали похожи еще больше

В 17 лет девушки сделали свои первые татуировки, однако эти надписи они уже давно перекрыли многочисленными цветными рисунками, которые почти полностью покрывают их тела

При этом красавицы раскрашивают кожу не только себе. После школы они планировали заняться искусством, но в итоге стали рисовать эскизы и бить тату, пишет Daily Record

В итоге амбиции завели девушек в Лос-Анджелес, США. Они живут по соседству с Голливудом и делают татуировки местным. Также близняшки ведут совместный инстаграм, где уже более 41 тыс.

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