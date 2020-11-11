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    Жизнь

    Как выглядит роскошная квартира Андрея Данилко в центре Киева (фото)

    • Розсилка
    Как выглядит роскошная квартира Андрея Данилко в центре Киева (фото)

    Квартира артиста состоит из 12 комнат, 6 санузлов и 3 ванных комнат

    У знаменитого украинского артиста и продюсера Андрея Данилко в центре Киева трехуровневая квартира. Она находится на Крещатике и Данилко приобрел ее более 10 лет назад.

    Стоимость квартиры Андрея Данилко на момент приобретения составила 1,2 миллиона долларов. Расположена она в элитном доме по адресу Крещатик, 25. Данилко обустроил в ней шикарные трехуровневые апартаменты. Дом относится к памяткам архитектуры и для того, чтобы там сделать перепланировку артисту пришлось купить сразу две квартиры и объединить их в одну. Об этом пишет издание «1 минута».

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    Как выглядит роскошная квартира Андрея Данилко в центре Киева (фото)
    Как выглядит роскошная квартира Андрея Данилко в центре Киева (фото)
    Как выглядит роскошная квартира Андрея Данилко в центре Киева (фото)
    Как выглядит роскошная квартира Андрея Данилко в центре Киева (фото)
    Как выглядит роскошная квартира Андрея Данилко в центре Киева (фото)

    Квартира Андрея Данилко состоит из 12 комнат, 6 санузлов и 3 ванных комнат. Однако в таких шикарных апартаментах артист проживает один. В одном из интервью Данилко рассказывал, что до перепланировки квартира состояла из трех комнат, кухни-столовой и гримерной.

    Интерьер квартиры оформлен в классическом стиле, но в него включены определенные элементы роскоши. В некоторых комнатах присутствуют различные предметы искусства, а также есть оформление с золоченными поверхностями.

    знаменитости квартира дом
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