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    Шоу-биз

    Фотошоп или реальность? Модель испугала парней своими странными формами (фото)

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    Фотошоп или реальность? Модель испугала парней своими странными формами (фото)

    У Леми, действительно, немного странные пропорции для обычного человека

    На днях у пользователей Reddit перевернулся мир, когда они обнаружили на сайте с плюс-сайз-одеждой фото модели Леми Бьюти (настоящее имя — Сэлем Кусса). На снимке девушка позировала топлес в джинсах клеш, демонстрируя фотографу огромные бедра и ягодицы, а также осиную талию. Пользователи возмущались, что сайт и сама модель перестарались с фотошопом, ведь никак нельзя поверить, что такая фигура возможна в реальной жизни, пишет Yahoo.

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    Фотошоп или реальность? Модель испугала парней своими странными формами (фото)
    Фотошоп или реальность? Модель испугала парней своими странными формами (фото)
    Фотошоп или реальность? Модель испугала парней своими странными формами (фото)
    Фотошоп или реальность? Модель испугала парней своими странными формами (фото)
    Фотошоп или реальность? Модель испугала парней своими странными формами (фото)
    Фотошоп или реальность? Модель испугала парней своими странными формами (фото)
    Фотошоп или реальность? Модель испугала парней своими странными формами (фото)

    У Леми, действительно, немного странные пропорции для обычного человека, но в жизни она выглядит вполне нормально — если судить по ее видео. Такого эффекта на фото девушка обычно добивается при помощи различных хитростей, например ракурсов и поз, ведь даже на снимке с Reddit она сильно выгибается вперед. Также девушка с умом подходит к одежде, выбирая все с высокой посадкой или поясом, чтобы подчеркнуть широкие бедра и узкую талию.

    В своих роликах Леми нередко показывает, как она достигает такого результата: крутится перед камерой, демонстрируя, как несколько градусов и удачно отставленная нога делают ее бедра внушительнее, чем у Кардашьян. К тому же модель всячески пропагандирует здоровый образ жизни и свое любимое упражнение — всевозможные приседания, которые, как можно увидеть, приводят к потрясающим результатам.Ранее «Скотч» сообщал, Нателла Крапивина, продюссер проживающей в России украинской певицы Светланы Лободы, дала интервью Ксении Собчак.

    В интервью Крапивина рассказала неожиданную историю о роли зубов в карьере Монатика, после которой карьера певца стремительно пошла вверх

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