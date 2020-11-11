Фотошоп или реальность? Модель испугала парней своими странными формами (фото)

У Леми, действительно, немного странные пропорции для обычного человека

На днях у пользователей Reddit перевернулся мир, когда они обнаружили на сайте с плюс-сайз-одеждой фото модели Леми Бьюти (настоящее имя — Сэлем Кусса). На снимке девушка позировала топлес в джинсах клеш, демонстрируя фотографу огромные бедра и ягодицы, а также осиную талию. Пользователи возмущались, что сайт и сама модель перестарались с фотошопом, ведь никак нельзя поверить, что такая фигура возможна в реальной жизни, пишет Yahoo.

У Леми, действительно, немного странные пропорции для обычного человека, но в жизни она выглядит вполне нормально — если судить по ее видео. Такого эффекта на фото девушка обычно добивается при помощи различных хитростей, например ракурсов и поз, ведь даже на снимке с Reddit она сильно выгибается вперед. Также девушка с умом подходит к одежде, выбирая все с высокой посадкой или поясом, чтобы подчеркнуть широкие бедра и узкую талию.

В своих роликах Леми нередко показывает, как она достигает такого результата: крутится перед камерой, демонстрируя, как несколько градусов и удачно отставленная нога делают ее бедра внушительнее, чем у Кардашьян. К тому же модель всячески пропагандирует здоровый образ жизни и свое любимое упражнение — всевозможные приседания, которые, как можно увидеть, приводят к потрясающим результатам.Ранее «Скотч» сообщал, Нателла Крапивина, продюссер проживающей в России украинской певицы Светланы Лободы, дала интервью Ксении Собчак.

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