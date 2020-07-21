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    Жизнь

    Американские геймеры возмутились отсутствием пениса у главного героя популярной игры

    • Розсилка
    Американские геймеры возмутились отсутствием пениса у главного героя популярной игры

    По данным геймера, во время мочеиспускания протагонист просто держит руки рядом со штанами, а струя льется буквально из воздуха

    Неожиданное открытие от геймеров после выхода ПК-версии Death Stranding не заставило себя долго ждать. Блогер Лэнс Макдоналд сообщил об отсутствии пениса у главного героя игры.

    Одна из «загадок» приключенческого экшена Death Stranding раскрыта опытным блогером Лэнсом Макдоналдом. По предварительным данным, Макдоналд обошел действующие ограничения разработчиков и обнаружил отсутствие у главного героя полового органа.

    Создатели Death Stranding старались скрыть детали интимных процессов при помощи фоторежима и отворачивания персонажа. Блогер Макдоналд установил доступ к свободной камере во время игры и обнаружил отсутствие пениса у основного персонажа игры. По данным геймера, во время мочеиспускания протагонист просто держит руки рядом со штанами, а струя льется буквально из воздуха.

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