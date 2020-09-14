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    Фото

    Удивительное сходство: этим людям не нужен грим, чтобы сыграть звезд в кино (фото)

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    Удивительное сходство: этим людям не нужен грим, чтобы сыграть звезд в кино (фото)

    Фото двойников голливудских звезд в очередной раз доказывают, что не такие уж мы и уникальные

    Если о жизни этих знаменитостей решат снять биографический фильм, то режиссерам даже не придется ломать голову в поисках подходящей кандидатуры на главную роль. 15 людей из нашей подборки настолько похожи на голливудских звезд, что поставь их рядом, и родные матери не сразу разберутся, кто есть кто.

    Эти фото двойников голливудских звезд в очередной раз доказывают, что не такие уж мы и уникальные.

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    Удивительное сходство: этим людям не нужен грим, чтобы сыграть звезд в кино (фото)
    Удивительное сходство: этим людям не нужен грим, чтобы сыграть звезд в кино (фото)
    Удивительное сходство: этим людям не нужен грим, чтобы сыграть звезд в кино (фото)
    Удивительное сходство: этим людям не нужен грим, чтобы сыграть звезд в кино (фото)
    Удивительное сходство: этим людям не нужен грим, чтобы сыграть звезд в кино (фото)
    Удивительное сходство: этим людям не нужен грим, чтобы сыграть звезд в кино (фото)
    Удивительное сходство: этим людям не нужен грим, чтобы сыграть звезд в кино (фото)
    Удивительное сходство: этим людям не нужен грим, чтобы сыграть звезд в кино (фото)
    Удивительное сходство: этим людям не нужен грим, чтобы сыграть звезд в кино (фото)
    Удивительное сходство: этим людям не нужен грим, чтобы сыграть звезд в кино (фото)
    Удивительное сходство: этим людям не нужен грим, чтобы сыграть звезд в кино (фото)
    Удивительное сходство: этим людям не нужен грим, чтобы сыграть звезд в кино (фото)
    Удивительное сходство: этим людям не нужен грим, чтобы сыграть звезд в кино (фото)
    Удивительное сходство: этим людям не нужен грим, чтобы сыграть звезд в кино (фото)
    Удивительное сходство: этим людям не нужен грим, чтобы сыграть звезд в кино (фото)

    «Девушка, случайно, не потерянная сестра Эммы Уотсон?», «Современная реинкарнация Ван Гога», «У этой девушки и Рианны даже одинаковая энергетика», «Интересно, как много фанатов просят этого парня об автографе?», «Раскачанная версия Колина Фаррелла», «Тот неловкий момент, когда двойник похож на Селин Дион больше самой Селин Дион», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

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    фотография кино курьез
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