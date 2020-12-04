Аналитики назвали самые безопасные для туристов страны

Эксперты оценивали государства с точки зрения политической нестабильности

Самыми безопасными для туристов странами оказались северные государства — Исландия, Дания, Норвегия и Финляндия. К такому выводу пришли специалисты медицинской и туристической организации International SOS, опубликовавшей обновленную карту Travel Risk Map.

Всего «незначительный» уровень риска присвоен семи странам — среди них экспертами также были названы Швейцария, Словения и Люксембург.

Как отмечается в исследовании, большая часть Европы, Великобритания, Канада, Австралия и США вошли в список государств с низким уровнем риска. При этом Россию отнесли к государствам со средним уровнем риска.

Аналитики оценивали государства с точки зрения политической нестабильности (вероятность терроризма, митингов, беспорядков и войн), социальных волнений (включая религиозное, общинное и этническое насилие) и количества преступлений насильственного характера и мелкого хулиганства.

Также в рейтинге учитывалась надежность транспортной инфраструктуры, эффективность служб безопасности и экстренных служб и уязвимость территорий к стихийным бедствиям.

Ранее «Скотч» сообщал, что Потап резко ответил украинцам на критику клипа Дорофеевой и будущего дуэта с Бузовой.

Продюсер назвал соотечественников долбодятлами и заявил, что буде делать все, что пожелает.

«Поэтому я хочу, чтобы вы меня услышали и поняли. Экспансия украинского музыки начинается не с треков на украинском, а из присутствия. Нас нет. Нас не слышат. Артисты едут из Украины. А те, кто остается, попадает под пресс таких долбодятлов, как ты», - заявил Потап.