  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Аналитики назвали самые безопасные для туристов страны

    • Розсилка
    Аналитики назвали самые безопасные для туристов страны

    Эксперты оценивали государства с точки зрения политической нестабильности

    Самыми безопасными для туристов странами оказались северные государства — Исландия, Дания, Норвегия и Финляндия. К такому выводу пришли специалисты медицинской и туристической организации International SOS, опубликовавшей обновленную карту Travel Risk Map.

    Всего «незначительный» уровень риска присвоен семи странам — среди них экспертами также были названы Швейцария, Словения и Люксембург.

    Как отмечается в исследовании, большая часть Европы, Великобритания, Канада, Австралия и США вошли в список государств с низким уровнем риска. При этом Россию отнесли к государствам со средним уровнем риска.

    Аналитики оценивали государства с точки зрения политической нестабильности (вероятность терроризма, митингов, беспорядков и войн), социальных волнений (включая религиозное, общинное и этническое насилие) и количества преступлений насильственного характера и мелкого хулиганства.

    Также в рейтинге учитывалась надежность транспортной инфраструктуры, эффективность служб безопасности и экстренных служб и уязвимость территорий к стихийным бедствиям.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Потап резко ответил украинцам на критику клипа Дорофеевой и будущего дуэта с Бузовой.

    Продюсер назвал соотечественников долбодятлами и заявил, что буде делать все, что пожелает.

    «Поэтому я хочу, чтобы вы меня услышали и поняли. Экспансия украинского музыки начинается не с треков на украинском, а из присутствия. Нас нет. Нас не слышат. Артисты едут из Украины. А те, кто остается, попадает под пресс таких долбодятлов, как ты», - заявил Потап.

     Читайте также: Холостячки, пацанки и опарыши: что смотрели украинцы на YouTube в 2020 году
    Теги: Финляндия Норвегия Дания путешествие
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies