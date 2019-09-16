Анастасия Приходько уходит из политики и возвращается на сцену



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Анастасия Приходько

Не прошло и года с момента пафосного заявления Приходько о завершении музыкальной карьеры

Украинская певица Анастасия Приходько сообщила, что возвращается на сцену. На странице в Инстаграме певица опубликовала фото с Юлией Тимошенко и запостила сообщение, где указала, что выходит из партии и возвращается на сцену как артистка.

«Это был тяжелый год, но наши отношения с партией «Батькивщина» подошли к концу! Огромное спасибо Юлии Тимошенко за опыт, за дружбу и поддержку, но я решила двигался дальше! Да! Я возвращаюсь на сцену», - сообщила звезда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасія Приходько (@prykhodko_official) 16 Сен 2019 в 6:20 PDT

Напомним, в политику Анастасия Приходько ушла 29 октября 2018. Именно тогда артистка написала на своей странице в Facebook, что завершает музыкальную карьеру.

Ранее Анастасия показала первые фото со свадьбы.

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