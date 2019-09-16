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    Жизнь

    Анастасия Приходько уходит из политики и возвращается на сцену

    • Розсилка
    Анастасия Приходько - Анастасия Приходько уходит из политики и возвращается на сцену
    Анастасия Приходько

    Не прошло и года с момента пафосного заявления Приходько о завершении музыкальной карьеры

    Украинская певица Анастасия Приходько сообщила, что возвращается на сцену. На странице в Инстаграме певица опубликовала фото с Юлией Тимошенко и запостила сообщение, где указала, что выходит из партии и возвращается на сцену как артистка.

     «Это был тяжелый год, но наши отношения с партией «Батькивщина» подошли к концу! Огромное спасибо Юлии Тимошенко за опыт, за дружбу и поддержку, но я решила двигался дальше! Да! Я возвращаюсь на сцену», - сообщила звезда.

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    Публикация от Анастасія Приходько (@prykhodko_official)

    Напомним, в политику Анастасия Приходько ушла 29 октября 2018. Именно тогда артистка написала на своей странице в Facebook, что завершает музыкальную карьеру.

    Ранее Анастасия показала первые фото со свадьбы.

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    Анастасия Приходько уходит из политики и возвращается на сцену
    Анастасия Приходько уходит из политики и возвращается на сцену
    Анастасия Приходько уходит из политики и возвращается на сцену
    Анастасия Приходько уходит из политики и возвращается на сцену
    Анастасия Приходько уходит из политики и возвращается на сцену
    Анастасия Приходько уходит из политики и возвращается на сцену
    Анастасия Приходько уходит из политики и возвращается на сцену
    Анастасия Приходько уходит из политики и возвращается на сцену
    Анастасия Приходько уходит из политики и возвращается на сцену

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    Анастасия Приходько
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