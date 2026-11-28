Неділя, 29 листопада 2026 року, мине під впливом спадного Місяця у знаку Лева. Така астрологічна комбінація символічно пов’язана з бажанням проявити себе, отримати визнання, приділити увагу творчості та провести час із людьми, які надихають. День може бути сприятливим для особистих ініціатив, відпочинку, зустрічей і занять, що дарують задоволення. Водночас важливо не перетворювати прагнення бути почутими на боротьбу за першість.

Однією з головних астрологічних подій стане точний трин Урана з Плутоном. Цей повільний аспект пов’язують із глибокими змінами, оновленням підходів і готовністю відмовлятися від застарілих моделей поведінки. Його вплив не обмежується однією добою, але 29 листопада аспект стає точним. У повсякденних справах варто залишатися відкритими до нових рішень, не відкидаючи незвичні пропозиції лише через те, що вони відрізняються від звичного порядку.

🪐 Астрологічна картина дня

Сонце перебуватиме у Стрільці, а Місяць – у Леві. Обидва знаки належать до стихії Вогню, тому символічно підсилюватимуть прагнення до активності, самовираження, нових вражень і ширшого погляду на власні можливості. Меркурій у Скорпіоні сприятиме глибокому аналізу та змістовним розмовам, Венера у Терезах акцентуватиме увагу на партнерстві й дипломатичності, а Марс у Діві допомагатиме переводити задуми у практичну площину.

Положення планет наведено на 14:00 за київським часом (12:00 UTC):

Планета Положення Рух ☉ Сонце 7°16′ Стрільця Прямий ☽ Місяць 14°45′ Лева Прямий ☿ Меркурій 19°53′ Скорпіона Прямий ♀ Венера 27°11′ Терезів Прямий ♂ Марс 1°22′ Діви Прямий ♃ Юпітер 26°44′ Лева Прямий ♄ Сатурн 8°03′ Овна Ретроградний ♅ Уран 3°32′ Близнюків Ретроградний ♆ Нептун 1°40′ Овна Ретроградний ♇ Плутон 3°32′ Водолія Прямий

Головні аспекти та їхнє символічне значення

02:44 – трин Місяця із Сатурном. Гармонійний аспект символічно пов’язаний із відповідальністю, витримкою та здатністю діяти послідовно. Він сприяє практичному підходу до справ і допомагає не піддаватися миттєвим емоціям.

Гармонійний аспект символічно пов’язаний із відповідальністю, витримкою та здатністю діяти послідовно. Він сприяє практичному підходу до справ і допомагає не піддаватися миттєвим емоціям. 13:22 – трин Урана з Плутоном. Повільний аспект, який формується протягом тривалого періоду, стає точним цього дня. В астрологічній традиції його пов’язують із масштабним оновленням, технологічними змінами, трансформацією суспільних підходів і пошуком нестандартних рішень.

Повільний аспект, який формується протягом тривалого періоду, стає точним цього дня. В астрологічній традиції його пов’язують із масштабним оновленням, технологічними змінами, трансформацією суспільних підходів і пошуком нестандартних рішень. 23:44 – квадрат Місяця з Меркурієм. Напружений аспект може ускладнювати спілкування через різницю між емоційною реакцією та раціональними аргументами. Наприкінці дня краще не загострювати суперечки, не робити поспішних висновків і уважніше добирати слова.

На загальне тло також впливатимуть аспекти, точні моменти яких припадають на сусідні дати. Секстиль Венери з Юпітером, точний напередодні, продовжує символічно підтримувати доброзичливість, соціальну активність і прагнення до взаємності. Трин Сонця із Сатурном стане точним уже 30 листопада о 08:02 за київським часом, тому ввечері 29 листопада його вплив поступово посилюватиметься, налаштовуючи на відповідальність і послідовність.

*Усі години наведено за київським часом. Час точних аспектів переведено з UTC.

🌙 Місяць 29 листопада

Місяць перебуватиме у знаку Лева протягом усієї доби. Триває спадна фаза після повні, яка відбулася 24 листопада. Освітленість місячного диска становитиме близько 73,5%. В астрологічній традиції цей період пов’язують із завершенням справ, осмисленням результатів і поступовим звільненням від зайвого.

Найближча важлива місячна фаза – остання чверть, яка настане 1 грудня о 08:08 за київським часом. Наступний молодик очікується 9 грудня о 02:51, а наступна повня – 24 грудня о 03:28.

⚡ Енергія дня

Неділя сприятиме творчому самовираженню, спілкуванню та пошуку нових вражень. Місяць у Леві підсилюватиме потребу в увазі й визнанні, а трин Урана з Плутоном символічно наголошуватиме на можливості змінити звичний підхід до важливих питань. Водночас пізній квадрат Місяця з Меркурієм може зробити розмови емоційнішими, тому краще не залишати складні з’ясування стосунків на кінець дня.

Самовираження: сприятливий час для творчості, хобі та особистих ініціатив.

сприятливий час для творчості, хобі та особистих ініціатив. Оновлення: корисно розглянути нові підходи й не триматися за застарілі рішення.

корисно розглянути нові підходи й не триматися за застарілі рішення. Стриманість: наприкінці дня важливо уникати різких слів і поспішних висновків.

📋 Шпаргалка дня для всіх знаків зодіаку

Знак зодіаку Головний акцент дня ♈ Овен Творчість, романтика й особисті ініціативи ♉ Телець Дім, родина та внутрішній комфорт ♊ Близнюки Спілкування, навчання та нові контакти ♋ Рак Фінанси, покупки й особисті ресурси ♌ Лев Самовираження та впевненість у собі ♍ Діва Відпочинок і відновлення сил ♎ Терези Друзі, підтримка та спільні плани ♏ Скорпіон Професійні цілі й репутація ♐ Стрілець Навчання, подорожі та нові перспективи ♑ Козоріг Спільні фінанси та важливі зобов’язання ♒ Водолій Партнерство й особисті стосунки ♓ Риби Робота, здорові звички та повсякденні справи

Гороскоп на 29 листопада 2026 року для всіх знаків зодіаку

♈ Овен (21 березня – 19 квітня)

Овнам неділя може подарувати натхнення та бажання зайнятися тим, на що останнім часом бракувало часу. Місяць у Леві підсилюватиме творчий потенціал, прагнення до самовираження й потребу в яскравих враженнях. Це вдалий день для хобі, романтичних зустрічей, відпочинку з дітьми або занять, які допомагають відчути радість від життя.

Трин Урана з Плутоном символічно підтримуватиме готовність змінювати звичні підходи та сміливіше дивитися на майбутнє. Можна повернутися до задуму, який раніше здавався надто складним, або спробувати новий формат діяльності. У стосунках не варто вимагати постійного захоплення вашими ідеями: взаємність і щира увага важливіші за оплески.

💼 Робота: приділіть увагу творчим задумам і пошуку нестандартних рішень.

💰 Фінанси: контролюйте витрати на розваги та спонтанні покупки.

❤️ Кохання: романтична ініціатива й щирі компліменти допоможуть зблизитися.

😎 Настрій: піднесений, активний і творчий.

💡 Порада дня: дозвольте собі бути яскравими, але не забувайте про почуття інших.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: знайти натхнення для улюбленої справи або приємно здивувати близьку людину.

♉ Телець (20 квітня – 20 травня)

Тельцям варто присвятити неділю дому, родині та відновленню внутрішньої рівноваги. Можна зайнятися облаштуванням оселі, приготувати щось особливе або провести більше часу з людьми, поруч із якими почуваєтеся спокійно. Не обов’язково планувати насичений день: іноді найкращим рішенням стає можливість побути у звичному комфортному середовищі.

Аспект Урана з Плутоном може підштовхнути до переосмислення давніх сімейних звичок або способу організації побуту. Не відкидайте пропозиції близьких лише тому, що вони передбачають зміни. Водночас уникайте категоричності, якщо погляди на певне питання не збігаються. Спокійне обговорення допоможе знайти рішення, яке враховуватиме інтереси всіх.

💼 Робота: не перевантажуйте вихідний професійними справами; обміркуйте плани на наступний тиждень.

💰 Фінанси: плануйте домашні витрати й уникайте непотрібних покупок.

❤️ Кохання: турбота, спільний відпочинок і душевна розмова зміцнять стосунки.

😎 Настрій: спокійний, із потребою в затишку та передбачуваності.

💡 Порада дня: не тримайтеся за звичний порядок лише через страх змін.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: владнати домашнє питання й створити приємнішу атмосферу для близьких.

♊ Близнюки (21 травня – 20 червня)

Близнюкам неділя обіцяє активне спілкування, цікаві розмови та нові ідеї. Можна зустрітися з друзями, відвідати цікаве місце або присвятити час навчанню. Трин Урана з Плутоном особливо підкреслює тему оновлення мислення та інформаційного простору. Незвична пропозиція або розмова з людиною, яка має інший досвід, може підказати напрям, про який ви раніше не замислювалися.

Водночас наприкінці дня квадрат Місяця з Меркурієм може ускладнити спілкування. Не варто відповідати на кожне зауваження негайно або намагатися переконати співрозмовника будь-якою ціною. Якщо розмова стає надто емоційною, краще зробити паузу й повернутися до неї пізніше. У фінансових питаннях не поспішайте витрачати гроші на пропозиції, які здаються привабливими лише на перший погляд.

💼 Робота: корисними будуть обмін ідеями, навчання та пошук нових контактів.

💰 Фінанси: перевіряйте умови пропозицій і не піддавайтеся на імпульсивні покупки.

❤️ Кохання: більше слухайте партнера й не перетворюйте розмову на змагання аргументів.

😎 Настрій: допитливий і товариський, але ближче до ночі може стати мінливим.

💡 Порада дня: не поспішайте відповідати, якщо слова співрозмовника вас зачепили.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: знайти цікаву інформацію або встановити корисний контакт.

♋ Рак (21 червня – 22 липня)

Ракам варто зосередитися на фінансах, особистих ресурсах і питаннях матеріальної стабільності. Неділя підходить для перегляду бюджету, планування покупок і визначення пріоритетів на найближчий час. Можна обговорити спільні витрати з родиною або знайти спосіб раціональніше використовувати те, що вже маєте.

Місяць у Леві символічно переносить увагу на самооцінку й відчуття власної цінності. Трин Урана з Плутоном може підштовхнути до нових підходів у питаннях заробітку чи розподілу ресурсів. Водночас не варто доводити свою значущість дорогими подарунками або витратами, які виходять за межі бюджету. У стосунках краще говорити про потреби прямо, без натяків і образ.

💼 Робота: обміркуйте нові способи використання своїх навичок і професійних можливостей.

💰 Фінанси: перегляньте бюджет і визначте, які витрати можна оптимізувати.

❤️ Кохання: щирість і відчуття взаємної підтримки будуть важливішими за матеріальні жести.

😎 Настрій: практичний, із бажанням відчути більше стабільності.

💡 Порада дня: не порівнюйте власні можливості з чужими фінансовими успіхами.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: визначити пріоритети у витратах і знайти практичне рішення для бюджету.

♌ Лев (23 липня – 22 серпня)

Місяць у вашому знаку робить неділю сприятливою для особистих ініціатив, творчості та спілкування. Левам може захотітися змінити звичний розпорядок, приділити більше уваги зовнішності або організувати зустріч із людьми, які поділяють їхні інтереси. Це хороший момент, щоб нагадати про себе, презентувати ідею або просто дозволити собі бути в центрі приємних подій.

Трин Урана з Плутоном символічно підтримує оновлення особистих цілей і сміливіші рішення. Можливо, ви інакше подивитеся на власні можливості або зрозумієте, що настав час змінити певну звичку. Водночас не варто сприймати будь-яку незгоду як спробу обмежити вашу свободу. Увечері краще уникати гострих дискусій і не вимагати від близьких негайного схвалення.

💼 Робота: використайте день для особистих задумів і планування нових кроків.

💰 Фінанси: не витрачайте більше, ніж планували, заради ефектного враження.

❤️ Кохання: проявіть ініціативу, але залиште партнеру простір для власних бажань.

😎 Настрій: упевнений, енергійний і відкритий до уваги.

💡 Порада дня: справжня впевненість не потребує постійного підтвердження.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: привернути увагу до своєї ідеї або організувати приємну зустріч.

♍ Діва (23 серпня – 22 вересня)

Дівам варто зробити неділю днем відпочинку, відновлення та внутрішнього впорядкування. Не намагайтеся заповнити кожну вільну хвилину корисними справами. Іноді краще відкласти список завдань і дозволити собі спокійно побути наодинці, прогулятися або зайнятися тим, що допомагає відновити сили.

Марс у вашому знаку підсилює прагнення до порядку й конкретного результату, але надмірна вимогливість до себе може завадити повноцінному відпочинку. Трин Урана з Плутоном символічно сприятиме переосмисленню звичок і способу організації повсякденного життя. Можна знайти простіший спосіб виконувати звичні справи. У стосунках не варто аналізувати кожне слово близьких – іноді достатньо просто побути поруч.

💼 Робота: не беріть на себе зайвих завдань і залиште професійні питання на робочий час.

💰 Фінанси: спокійно перегляньте витрати й не ухвалюйте рішень під впливом тривоги.

❤️ Кохання: проявляйте почуття без надмірної критики й аналізу.

😎 Настрій: зосереджений, із потребою в тиші та відновленні.

💡 Порада дня: дозвольте собі відпочити без відчуття провини.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: відновити сили й визначити, які звички варто змінити для більшого комфорту.

♎ Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Терезам неділя може принести приємні зустрічі, підтримку друзів і можливість обговорити спільні плани. Венера у вашому знаку продовжує підкреслювати важливість партнерства, взаємності та доброзичливого спілкування. День підходить для відновлення контактів, участі в дружніх заходах і знайомств із людьми, які можуть надихнути новими ідеями.

Трин Урана з Плутоном символічно пов’язаний із трансформацією колективних проєктів і переглядом довгострокових цілей. Можливо, ви зрозумієте, що певне коло спілкування або спільна справа вже не відповідають вашим інтересам. Не варто ухвалювати різких рішень лише через тимчасове розчарування. Увечері уважніше добирайте слова, особливо якщо розмова торкається давніх непорозумінь.

💼 Робота: обговорюйте спільні ідеї та шукайте однодумців для перспективних проєктів.

💰 Фінанси: не поспішайте вкладати кошти у спільні плани без чіткого розрахунку.

❤️ Кохання: дружня атмосфера та спільні інтереси допоможуть зміцнити стосунки.

😎 Настрій: товариський, відкритий до зустрічей і нових вражень.

💡 Порада дня: не погоджуйтеся на все лише заради того, щоб нікому не відмовляти.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: знайти підтримку однодумців або домовитися про спільну справу.

♏ Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Скорпіонам варто звернути увагу на професійні цілі, репутацію та власні амбіції. Навіть у вихідний можна знайти час, щоб обміркувати подальший розвиток, оцінити результати останніх зусиль і визначити, які кроки допоможуть просунутися вперед. Меркурій у вашому знаку сприятиме глибокому аналізу й пошуку відповідей на складні запитання.

Трин Урана з Плутоном може символічно підштовхнути до перегляду професійної стратегії або звичного ставлення до відповідальності. Не обов’язково змінювати все одразу – іноді достатньо відмовитися від неефективного підходу. У стосунках не варто переносити робочу вимогливість на близьких. Відверта розмова буде кориснішою за мовчазне очікування, що інші самі зрозуміють ваші переживання.

💼 Робота: визначте професійні пріоритети й обміркуйте перспективи розвитку.

💰 Фінанси: оцініть довгострокові цілі й не ризикуйте заради швидкої вигоди.

❤️ Кохання: не перетворюйте бажання близькості на контроль над партнером.

😎 Настрій: цілеспрямований, із потребою бачити перспективу.

💡 Порада дня: залишайтеся відкритими до змін, навіть якщо вони порушують звичний порядок.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: сформулювати важливу професійну мету й визначити перший крок до неї.

♐ Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Стрільцям неділя сприятиме навчанню, подорожам, розширенню кругозору та пошуку нових вражень. Сонце у вашому знаку підсилює бажання рухатися вперед і не обмежуватися звичними можливостями. Можна запланувати поїздку, познайомитися з новою темою або поспілкуватися з людиною, яка допоможе подивитися на певну ситуацію під іншим кутом.

Трин Урана з Плутоном символічно підтримує оновлення світогляду й готовність відмовлятися від застарілих переконань. Водночас не варто плутати відкритість до нового з беззастережною довірою до будь-якої пропозиції. Перевіряйте інформацію, особливо якщо йдеться про гроші чи далекі плани. У стосунках краще не нав’язувати партнеру власне бачення майбутнього – спільні рішення потребують діалогу.

💼 Робота: приділіть увагу навчанню, професійним контактам і плануванню перспектив.

💰 Фінанси: розраховуйте витрати на подорожі та не покладайтеся лише на оптимізм.

❤️ Кохання: спільні враження й відверті розмови допоможуть зблизитися.

😎 Настрій: оптимістичний, допитливий і сповнений бажання рухатися вперед.

💡 Порада дня: не відкидайте чужу думку, навіть якщо вона відрізняється від вашої.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: знайти цікаву можливість для навчання, подорожі або особистого розвитку.

♑ Козоріг (22 грудня – 19 січня)

Козорогам варто приділити увагу спільним фінансам, зобов’язанням і питанням довіри. День підходить для спокійного перегляду домовленостей, планування великих витрат і визначення відповідальності кожної зі сторін. Якщо певне питання давно викликає сумніви, не відкладайте його обговорення лише через небажання порушувати непросту тему.

Трин Урана з Плутоном символічно пов’язаний із глибокими змінами у ставленні до ресурсів і контролю. Можливо, ви побачите можливість інакше організувати спільні справи або позбутися неефективного фінансового підходу. Водночас вечірній квадрат Місяця з Меркурієм може зробити розмови гострішими. Не варто тиснути на співрозмовника – краще повернутися до складного питання після паузи.

💼 Робота: обміркуйте умови спільних проєктів і зобов’язань.

💰 Фінанси: перевірте спільний бюджет, платежі та довгострокові фінансові плани.

❤️ Кохання: довіра потребує чесності, а не постійних перевірок.

😎 Настрій: серйозний, налаштований на практичні рішення.

💡 Порада дня: не намагайтеся контролювати все самостійно – домовляйтеся про відповідальність.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: упорядкувати спільні зобов’язання й визначити подальші фінансові кроки.

♒ Водолій (20 січня – 18 лютого)

Водоліям варто зосередитися на партнерстві, особистих стосунках і взаємодії з людьми. Місяць у протилежному знаку Лева підкреслюватиме значення діалогу та взаємної уваги. Це вдалий день для зустрічей, спільного відпочинку й обговорення планів, які потребують участі обох сторін. Якщо останнім часом між вами та близькою людиною виникала дистанція, можна зробити крок назустріч.

Трин Урана з Плутоном, який відбувається у знаках Близнюків і Водолія, символічно підкреслює тему оновлення партнерських підходів і звільнення від застарілих моделей взаємодії. Водночас опозиція Місяця з Плутоном, точна напередодні, залишає емоційно чутливим питання особистих меж. Не варто вимагати повної згоди або намагатися нав’язати власні правила. Наприкінці дня краще уникати суперечок через слова, сказані на емоціях.

💼 Робота: корисними будуть переговори, партнерські домовленості та обмін ідеями.

💰 Фінанси: узгоджуйте спільні витрати й не приймайте фінансових рішень під тиском.

❤️ Кохання: проявляйте увагу до партнера, поважаючи його особистий простір.

😎 Настрій: товариський, але чутливий до спроб обмежити свободу.

💡 Порада дня: шукайте баланс між незалежністю та готовністю рахуватися з іншими.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: знайти спільний підхід до питання, яке раніше викликало розбіжності.

♓ Риби (19 лютого – 20 березня)

Рибам варто приділити увагу повсякденним справам, організації часу та власним звичкам. Неділя підходить для завершення невеликих завдань, наведення ладу й підготовки до наступного тижня. Марс у Діві наголошує на практичності, тому навіть кілька послідовних кроків допоможуть зменшити кількість справ, які накопичилися останнім часом.

Трин Урана з Плутоном символічно підтримуватиме оновлення робочих підходів і повсякденного розпорядку. Можна спробувати новий спосіб організації завдань або відмовитися від звички, яка забирає надто багато сил. Водночас не варто вимагати від себе ідеальної продуктивності у вихідний. У стосунках краще не переносити втому на близьких – спокійна розмова допоможе уникнути непорозумінь.

💼 Робота: упорядкуйте поточні справи й визначте завдання на найближчі дні.

💰 Фінанси: перегляньте регулярні витрати й не купуйте зайвого під впливом настрою.

❤️ Кохання: турбота й уважність до потреб партнера допоможуть зберегти гармонію.

😎 Настрій: практичний, але потребуватиме часу для відпочинку.

💡 Порада дня: не перетворюйте бажання навести лад на привід для самокритики.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: розібратися з накопиченими дрібними справами й підготуватися до нового тижня.

🌟 Головна порада дня для всіх знаків зодіаку

29 листопада варто бути відкритими до нових ідей, не боятися змінювати звичні підходи й знаходити час для творчості та спілкування. Водночас прагнення відстояти власну позицію не повинно перетворюватися на суперечку заради перемоги.

Уважність до слів, повага до особистих меж і готовність чути інших допоможуть провести день конструктивно.

*Гороскопи «Главкома» базуються виключно на найавторитетніших джерелах у світовій астрологічній спільноті – виданнях та школах, які користуються найбільшою повагою.

‼️ Застереження: Цей матеріал має виключно розважальний характер. Астрологічні прогнози не є науково підтвердженими та не можуть розглядатися як достовірний спосіб передбачення майбутнього або рекомендація до дій. Сприймайте гороскоп як один із різновидів контенту для дозвілля.