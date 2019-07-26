Анатолий Анатолич откровенно рассказал о новом проекте и своих детях



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Анатолий Анатолич

Телеведущий признался, что когда-то весил 100 кг

Телеведущий, автор и продюсер программы «Зе Интервьюер» Анатолий Анатолич украсил обложку нового номера журнала «Отдохни!» В интервью для издания он рассказал о переходе на другой телеканал, своем режиме, работе над своим проектом и отношении к жизни.

О третьем ребенке

У меня никогда не было конкретного желания, чтобы в нашей семье появился именно мальчик. Но когда мы с Юлой ждали первого ребенка, я почему-то представлял, что это будет сын. Узнав, что будет девочка, обрадовался ничуть не меньше. Когда придет время, и у нас появится третий ребенок, совершенно не разочаруюсь, если это снова будет дочка. Но если мальчик, тоже обрадуюсь.

Об увлечениях дочерей

Дочкам всегда нравилось путешествовать. Когда начинаем планировать очередную поездку, Лола и Алиса в восторге! С удовольствием ходят во французскую школу и садик. Даже когда у них начались каникулы, они немного скучали по своим друзьям и учителям. Думал, они будут,как я в детстве – придут домой после последнего звонка и скажут: «Ну наконец-то!» Нет, им интересно. Старшая ходит в музыкальную школу – учится играть на гитаре. Младшая берет уроки игры на фортепиано. И музыкой они занимаются так же – не ради галочки, а потому что нравится. Еще Лола и Алиса увлекаются рисованием. Любят игровые приставки и игры в смартфоне,но эти удовольствия у нас разрешаются очень дозированно.

Об участии в Нью-Йоркском марафоне 2019

Он состоится 3 ноября, и я активно готовлюсь – меня готовит заслуженный тренер Украины Игорь Лещинский. Он наставник многихзнаменитых атлетов. Почему я снова решил пробежать 42 километра? Просто хочу взять с собой детей, чтобы они увидели это масштабное событие своими глазами и пережили его вместе со мной. Уверен, им понравится. Также в планах участие в Токийском и Лондонском марафонах.

О борьбе с лишним весом

Не поверите, но я борюсь с ним даже сейчас (улыбается). Мне нужно держать себя в форме, поскольку 10 лет назад я весил больше 100 килограммов. Стоит расслабиться – и сразу вес начинает возвращаться.

О работе над проектом «Зе Интервьюер»

«Зе Интервьюер» продолжает жить. Экспериментируем с форматом, пробуем что-то новое. На нашем YouTube-канале появился «Зе Интервьюер. Бизнес», проект «ФизКультура». Нашими героями становятся не только мегазвезды, но и просто интересные люди с интересными историями. Например, мы показываем истории переселенцев, которым после начала войны пришлось покинуть Донецк, Луганск и Крым. Сколько еще будет существовать проект – не могу сказать. Есть еще много интересных персон, с которыми я бы хотел пообщаться

О проекте «Ранок з Україною»

Рад, что присоединился к команде телеканала «Украина». Считаю, что «Украина» – канал номер один в стране! Его утреннее шоу зрители любят и смотрят с большим удовольствием. Буду стараться сделать его еще интереснее.