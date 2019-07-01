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    Жизнь

    Анджелина Джоли и Брэд Питт не могут завершить развод из-за раздела имущества

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    Анджелина Джоли и Брэд Питт - Анджелина Джоли и Брэд Питт не могут завершить развод из-за раздела имущества
    Анджелина Джоли и Брэд Питт
    Legion Media

    Знаменитости начали бракоразводный процесс три года назад. Они до сих пор не завершили судебную тяжбу

    Анджелина Джоли и Брэд Питт уже несколько лет живут в состоянии судебных разбирательств. Развод отнял не только много свободного времени, но также обошелся в немалые суммы.

    Журналисты Mirror выяснили, что их дело постоянно ставится на паузу не только по вине Анджелины Джоли — бывшие супруги не могут разделить недвижимость, которая выросла в цене. Журналисты Mirror подсчитали, что общее состояние Брэда и Анджелины стоит оценивается в 600 миллионов долларов.

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    Анджелина Джоли и Брэд Питт не могут завершить развод из-за раздела имущества
    Анджелина Джоли и Брэд Питт не могут завершить развод из-за раздела имущества
    Анджелина Джоли и Брэд Питт не могут завершить развод из-за раздела имущества
    Анджелина Джоли и Брэд Питт не могут завершить развод из-за раздела имущества
    Анджелина Джоли и Брэд Питт не могут завершить развод из-за раздела имущества
    Анджелина Джоли и Брэд Питт не могут завершить развод из-за раздела имущества
    Анджелина Джоли и Брэд Питт не могут завершить развод из-за раздела имущества
    Анджелина Джоли и Брэд Питт не могут завершить развод из-за раздела имущества
    Анджелина Джоли и Брэд Питт не могут завершить развод из-за раздела имущества
    Анджелина Джоли и Брэд Питт не могут завершить развод из-за раздела имущества
    Анджелина Джоли и Брэд Питт не могут завершить развод из-за раздела имущества
    Анджелина Джоли и Брэд Питт не могут завершить развод из-за раздела имущества
    Анджелина Джоли и Брэд Питт не могут завершить развод из-за раздела имущества
    Анджелина Джоли и Брэд Питт не могут завершить развод из-за раздела имущества
    Анджелина Джоли и Брэд Питт не могут завершить развод из-за раздела имущества
    Анджелина Джоли и Брэд Питт не могут завершить развод из-за раздела имущества
    Анджелина Джоли и Брэд Питт не могут завершить развод из-за раздела имущества
    Анджелина Джоли и Брэд Питт не могут завершить развод из-за раздела имущества
    Анджелина Джоли и Брэд Питт не могут завершить развод из-за раздела имущества
    Анджелина Джоли и Брэд Питт не могут завершить развод из-за раздела имущества
    Анджелина Джоли и Брэд Питт не могут завершить развод из-за раздела имущества
    Анджелина Джоли и Брэд Питт не могут завершить развод из-за раздела имущества
    Анджелина Джоли и Брэд Питт не могут завершить развод из-за раздела имущества
    Анджелина Джоли и Брэд Питт не могут завершить развод из-за раздела имущества
    Анджелина Джоли и Брэд Питт не могут завершить развод из-за раздела имущества

    В эту сумму входят особняки знаменитостей, винтажные мотоциклы и украшения, коллекция предметов искусства и кутюрные наряды. В браке бывшие возлюбленным приобрели 1000 акров земли виноградников во Франции.

    «Брэд хочет избавиться от виноградников, но Анджелина не собирается их продавать — она хочет сохранить их в качестве дополнительного источника дохода. Их проблема в том, что они не могут между собой договориться — и по глобальным вопросам раздела имущества находятся в ссоре», — рассказал инсайдер Mirror.co.uk.

    Брэд Питт недавно признался, что уже очень устал от развода. Он также чувствовал себя разбитым и преданным, когда узнал, что Анджелина начала выносить подробности расставания на публику.

    Джерело: graziamagazine.ru

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