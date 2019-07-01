Кокетка на пляже: Белла Хадид снялась в соблазнительном фотосете для французского Elle



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Белла Хадид instagram.com/ellefr

Супермодель украсила страницы июльского номера

Модель Белла Хадид стала героиней июльского номера французского Elle.

Над съемкой работала легендарный фотограф Зои Гроссман. На снимках Белла Хадид позирует на пляже в Малибу в шляпе, полупрозрачном платье, а также под душем.

Стоит отметить, что фигура модели насколько подтянута и соблазнительна, что поклонники пришли в неописуемый восторг и оставили сотни комплиментов под опубликованными снимками на официальной странице журнала Elle в Instagram.