Армейские друзья принца Гарри высмеяли его любовь к педикюру



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Принц Гарри и Меган Маркл

Герцог и герцогиня Сассекские полюбили ходить вдвоем на массаж, маникюр и педикюр

О необычном пристрастии принца Гарри и Меган Маркл стало известно от королевских инсайдеров. Они рассказали, что во время однодневных поездок в Аскоту герцоги Сассекские всегда останавливаются в роскошном отеле и спа-центре Coworth Park. Там они наслаждаются целебными процедурами.

Супруги периодически приглашают массажистов и мастеров ногтевого сервиса к себе во Фрогмор-коттедж. «Меган вызывает на дом только проверенных специалистов, качеством работы которых осталась довольна. Гарри любит педикюр, а также регулярно прибегает к массажу, необходимому после травм из-за игры в поло», – рассказал источник, близкий к королевской семье.

Армейские друзья Гарри посмеялись над его новой привычкой. «Педикюр и массаж? А он изменился», «Он стал совсем другим. Он всегда был настоящим парнем – не слишком следил за одеждой, любил выпить и не заботился о том, как он выглядит. В дни своей армейской службы он просто рассмеялся бы, если кто-то предложил ему педикюр… Теперь он проповедует спасение мира, не курит и не пьет», – процитировал сослуживцев Гарри The Sun.

Читайте также: Тина Кунаки показала интимные фотографии с Венсаном Касселем