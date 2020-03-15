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    Жизнь

    Арнольд Шварценеггер показал, как мыть руки, чтобы не заболеть на коронавирус (видео)

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    <p>Арнольд Шварценеггер показал собачке, как мыть руки</p> <div></div> - Арнольд Шварценеггер показал, как мыть руки, чтобы не заболеть на коронавирус (видео)

    Арнольд Шварценеггер показал собачке, как мыть руки

    Арнольд заметил, что моет руки около 50 раз в день не менее 20 секунд

    Американский актер и культурист Арнольд Шварценеггер, который отменил часть своего фестиваля в Огайо через коронавирус, показал, как учил своего пса тщательно мыть руки.

    Видео Шварценеггер опубликовал в своем Инстаграме.

    На видео знаменитость показывает собаке Черри, как уберечься от коронавируса.

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    Так, Арнольд заметил, что моет руки около 50 раз в день не менее 20 секунд. В конце ролика Шварценеггер обратился к домашнему любимцу: «Теперь, когда я прикасаюсь к тебе, ты не заразишься вирусом».

    «Я пытался сделать урок с мытья рук для Черри, но я думаю, что вы, друзья, уделите больше внимания. Будьте осторожны. Мойте свои руки. Слушайте ученых и экспертов. Вместе мы можем защитить друг друга », - написал актер в видео.

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