Арнольд Шварценеггер показал, как мыть руки, чтобы не заболеть на коронавирус (видео)
Арнольд Шварценеггер показал собачке, как мыть руки
Арнольд заметил, что моет руки около 50 раз в день не менее 20 секунд
Американский актер и культурист Арнольд Шварценеггер, который отменил часть своего фестиваля в Огайо через коронавирус, показал, как учил своего пса тщательно мыть руки.
Видео Шварценеггер опубликовал в своем Инстаграме.
На видео знаменитость показывает собаке Черри, как уберечься от коронавируса.
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Так, Арнольд заметил, что моет руки около 50 раз в день не менее 20 секунд. В конце ролика Шварценеггер обратился к домашнему любимцу: «Теперь, когда я прикасаюсь к тебе, ты не заразишься вирусом».
«Я пытался сделать урок с мытья рук для Черри, но я думаю, что вы, друзья, уделите больше внимания. Будьте осторожны. Мойте свои руки. Слушайте ученых и экспертов. Вместе мы можем защитить друг друга », - написал актер в видео.