Арнольд Шварценеггер показал, как мыть руки, чтобы не заболеть на коронавирус (видео)



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Арнольд Шварценеггер показал собачке, как мыть руки

Арнольд заметил, что моет руки около 50 раз в день не менее 20 секунд

Американский актер и культурист Арнольд Шварценеггер, который отменил часть своего фестиваля в Огайо через коронавирус, показал, как учил своего пса тщательно мыть руки.

Видео Шварценеггер опубликовал в своем Инстаграме.

На видео знаменитость показывает собаке Черри, как уберечься от коронавируса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger) 13 Мар 2020 в 4:28 PDT

Так, Арнольд заметил, что моет руки около 50 раз в день не менее 20 секунд. В конце ролика Шварценеггер обратился к домашнему любимцу: «Теперь, когда я прикасаюсь к тебе, ты не заразишься вирусом».

«Я пытался сделать урок с мытья рук для Черри, но я думаю, что вы, друзья, уделите больше внимания. Будьте осторожны. Мойте свои руки. Слушайте ученых и экспертов. Вместе мы можем защитить друг друга », - написал актер в видео.