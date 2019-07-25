  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Артем Пивоваров снялся в яркой фотосессии для мужского глянца

    • Розсилка
    <p>Артем Пивоваров</p> <p>Фото: Xxl</p> - Артем Пивоваров снялся в яркой фотосессии для мужского глянца

    Артем Пивоваров

    Фото: Xxl

    Певец нашел цветовую палитру, которая резонирует с творчеством артиста

    Популярный украинский певец Артем Пивоваров, который недавно презентовал дуэтное видео с певицей Елкой, удивил сменой образа в мужском журнале XXL.

    В новом летнем выпуске Артем примерил на себя сразу пять образов от фешн-стилист Лены Атаманенко.

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    Артем Пивоваров снялся в яркой фотосессии для мужского глянца
    Артем Пивоваров снялся в яркой фотосессии для мужского глянца
    Артем Пивоваров снялся в яркой фотосессии для мужского глянца
    Артем Пивоваров снялся в яркой фотосессии для мужского глянца
    Артем Пивоваров снялся в яркой фотосессии для мужского глянца
    Артем Пивоваров снялся в яркой фотосессии для мужского глянца
    Артем Пивоваров снялся в яркой фотосессии для мужского глянца
    Артем Пивоваров снялся в яркой фотосессии для мужского глянца
    Артем Пивоваров снялся в яркой фотосессии для мужского глянца
    Артем Пивоваров снялся в яркой фотосессии для мужского глянца
    Артем Пивоваров снялся в яркой фотосессии для мужского глянца
    Артем Пивоваров снялся в яркой фотосессии для мужского глянца
    Артем Пивоваров снялся в яркой фотосессии для мужского глянца
    Артем Пивоваров снялся в яркой фотосессии для мужского глянца
    Артем Пивоваров снялся в яркой фотосессии для мужского глянца

    Яркие, сочные, флуоресцентные цвета подчеркивают летнее, творческое, беззаботное настроение. Все образы несут посыл уверенности, сексуальности и свободы. Именно такой баланс больше всего резонирует с творчеством артиста – стихийный Артем Пивоваров называет эту фотосессию самой близкой к своим ощущениям и внутреннему миру.

     Читайте также: 18-летняя внучка Софии Ротару в белом бикини отдохнула на яхте в Италии

     

     

    знаменитости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ