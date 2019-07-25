Артем Пивоваров снялся в яркой фотосессии для мужского глянца



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Артем Пивоваров Фото: Xxl

Певец нашел цветовую палитру, которая резонирует с творчеством артиста

Популярный украинский певец Артем Пивоваров, который недавно презентовал дуэтное видео с певицей Елкой, удивил сменой образа в мужском журнале XXL.

В новом летнем выпуске Артем примерил на себя сразу пять образов от фешн-стилист Лены Атаманенко.

Яркие, сочные, флуоресцентные цвета подчеркивают летнее, творческое, беззаботное настроение. Все образы несут посыл уверенности, сексуальности и свободы. Именно такой баланс больше всего резонирует с творчеством артиста – стихийный Артем Пивоваров называет эту фотосессию самой близкой к своим ощущениям и внутреннему миру.