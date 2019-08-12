  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Авторов сериала «Чернобыль» выдвинут на Шевченковскую премию

    • Розсилка
    Авторов сериала «Чернобыль» выдвинут на Шевченковскую премию

    Инициатор считает, что сериал много сделал для Украины

    Украинский режиссер Мирослав Слабошпицкий который, входит в комитет по вопросам Шевченковской премии в сфере культуры, который выдвинет авторов и актеров сериала «Чернобыль» на получение почетной награды. Об этом сообщает kp.ua.

    1 з 18
    на весь екран згорнути
    Авторов сериала «Чернобыль» выдвинут на Шевченковскую премию
    Авторов сериала «Чернобыль» выдвинут на Шевченковскую премию
    Авторов сериала «Чернобыль» выдвинут на Шевченковскую премию
    Авторов сериала «Чернобыль» выдвинут на Шевченковскую премию
    Авторов сериала «Чернобыль» выдвинут на Шевченковскую премию
    Авторов сериала «Чернобыль» выдвинут на Шевченковскую премию
    Авторов сериала «Чернобыль» выдвинут на Шевченковскую премию
    Авторов сериала «Чернобыль» выдвинут на Шевченковскую премию
    Авторов сериала «Чернобыль» выдвинут на Шевченковскую премию
    Авторов сериала «Чернобыль» выдвинут на Шевченковскую премию
    Авторов сериала «Чернобыль» выдвинут на Шевченковскую премию
    Авторов сериала «Чернобыль» выдвинут на Шевченковскую премию
    Авторов сериала «Чернобыль» выдвинут на Шевченковскую премию
    Авторов сериала «Чернобыль» выдвинут на Шевченковскую премию
    Авторов сериала «Чернобыль» выдвинут на Шевченковскую премию
    Авторов сериала «Чернобыль» выдвинут на Шевченковскую премию
    Авторов сериала «Чернобыль» выдвинут на Шевченковскую премию

    «На ближайшем заседании комитета по вопросам присуждения Шевченковских премий я обязательно номинирую сценариста Крейга Мазина, режиссера Йохана Ренка, оператора Якоба Ире, а также актеров Стеллан Скарсгард и Эмили Уотсон на получение высшей государственной награды Украины в области культуры и искусства», - рассказал Слабошпицкий.

    Слабошпицкий считает удачной американскую форму подачи материала: по его мнению, она универсальная благодаря сосредоточенности на ценностях, при которой исторические неточности не портят общего впечатления.

     Читайте также: София Ротару в день рождения поделилась редким семейным фото

     

    Джерело: Хмарочос

    кино День рождения
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ