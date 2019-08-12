Авторов сериала «Чернобыль» выдвинут на Шевченковскую премию



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Инициатор считает, что сериал много сделал для Украины

Украинский режиссер Мирослав Слабошпицкий который, входит в комитет по вопросам Шевченковской премии в сфере культуры, который выдвинет авторов и актеров сериала «Чернобыль» на получение почетной награды. Об этом сообщает kp.ua.

«На ближайшем заседании комитета по вопросам присуждения Шевченковских премий я обязательно номинирую сценариста Крейга Мазина, режиссера Йохана Ренка, оператора Якоба Ире, а также актеров Стеллан Скарсгард и Эмили Уотсон на получение высшей государственной награды Украины в области культуры и искусства», - рассказал Слабошпицкий.

Слабошпицкий считает удачной американскую форму подачи материала: по его мнению, она универсальная благодаря сосредоточенности на ценностях, при которой исторические неточности не портят общего впечатления.

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Джерело: Хмарочос