Бассейн с водой, комикс и библейская история: Независимый театр презентует необычный спектакль



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Этой зимой театр «Мизантроп» презентует мировую премьеру спектакля для всей семьи – «Голиаф».

Впервые в Украине состоится спектакль, литературной основой которого стал комикс всемирно известного шотландского иллюстратора Тома Голда.

По словам авторов, спектакль удивит зрителей необычной визуальной подачей и авторской музыкой Дмитрия Саратского.

Главным элементом декорации станет бассейн, наполненный водой, в котором будут находиться артисты. А на поверхности бассейна во время спектакля будут появляться «баблы» - текстовые облака, с репликами артистов.

«Мою душу поразила эта история, трогательная и грубоватая одновременно. Захотелось найти ключ, с помощью которого можно было бы транслировать через сцену эстетику и атмосферу графического романа. Поэтому, нам было очень важно найти сценическое решение, которое рифмовалось бы с комиксом», - отметил режиссер проекта Илья Мощицкий.

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Спектакль «Голиаф» расскажет историю известный библейский миф, но в необычной интерпретации Тома Голда, который решил изменить ход этой истории, рассмотрев ее под другим углом. Комикс Тома Голда рассказывает историю великана Голиафа которы стал жертвой обстоятельств. Голиаф, по воле царя, отправился на задание, с которого ему не судилось вернуться назад живым. А режиссерской версии Ильи Мощицкого – это не рассказ о победе Давида. Это рассказ про личную трагедию человека, который выполняя указ власти, встретил свою смерть.