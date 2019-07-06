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    Жизнь

    Бекхэмы отметили 20-летие совместной жизни в Версальском замке

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    <p>Дэвид и Виктория Бекхэм</p> <p>instagram.com/davidbeckham/</p> - Бекхэмы отметили 20-летие совместной жизни в Версальском замке

    Дэвид и Виктория Бекхэм

    instagram.com/davidbeckham/

    Звездная пара отпраздновала фарфоровую свадьбу в одном из самых романтичных мест в мире

    Виктория и Дэвид Бекхэмы отметили фарфоровую свадьбу в одном из самых романтичных мест в мире – Версальском замке. Для мероприятия Виктория выбрала белое строгое платье с декольте, длиной ниже колен, а Дэвид Бекхэм надел черный костюм.

    «Самое удивительное посещение Версальского замка в особый день. Спасибо всем за то, что сделали его таким запоминающимся и одним из самых красивых мест, которые я когда-либо видел», – написал Дэвид Бекхэм в микроблоге.

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    Бекхэмы отметили 20-летие совместной жизни в Версальском замке
    Бекхэмы отметили 20-летие совместной жизни в Версальском замке
    Бекхэмы отметили 20-летие совместной жизни в Версальском замке
    Бекхэмы отметили 20-летие совместной жизни в Версальском замке
    Бекхэмы отметили 20-летие совместной жизни в Версальском замке
    Бекхэмы отметили 20-летие совместной жизни в Версальском замке
    Бекхэмы отметили 20-летие совместной жизни в Версальском замке
    Бекхэмы отметили 20-летие совместной жизни в Версальском замке
    Бекхэмы отметили 20-летие совместной жизни в Версальском замке
    instagram.com/davidbeckham/

    «Самый невероятный визит в особый день. Этот праздник запомнится нам надолго. Спасибо друзьям и близким за то, что всегда поддерживали нас как семью. Не могу поверить, что прошло 20 лет!» – прокомментировала радостное событие Виктория.

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