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    Жизнь

    Бекхэмы потратили на годовщину $15 тысяч

    • Розсилка
    Бекхэмы потратили на годовщину $15 тысяч

    Знаменитости ни в чем себе не отказывали

    Виктория и Дэвид Бекхэмы на днях отпраздновали 20 годовщину свадьбы и, судя по всему, пара не скупилась. Как передает Cengnews, пара отправилась в Париж и провели там по настоящему роскошный день. Они устроили себе частную экскурсию по Версалю. Публикуя фотографии из знаменитого дворца Виктория в утку заметила, что была бы не прочь переехать.

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    Бекхэмы потратили на годовщину $15 тысяч
    Бекхэмы потратили на годовщину $15 тысяч
    Бекхэмы потратили на годовщину $15 тысяч
    Бекхэмы потратили на годовщину $15 тысяч
    Бекхэмы потратили на годовщину $15 тысяч
    Бекхэмы потратили на годовщину $15 тысяч
    Бекхэмы потратили на годовщину $15 тысяч
    Бекхэмы потратили на годовщину $15 тысяч
    Бекхэмы потратили на годовщину $15 тысяч
    Бекхэмы потратили на годовщину $15 тысяч
    Бекхэмы потратили на годовщину $15 тысяч
    Бекхэмы потратили на годовщину $15 тысяч

    Затем их ждал ужин в одном из лучших ресторанов французской столицы Guy Savoy с семью переменами блюд и дорогим вином. Помимо этого Бекхэмы провели ночь в элитном отеле и отправились домой на частном самолете.

    В общей сложности празднование годовщины обошлось знаменитой паре в 12 тысяч фунтов, что эквивалентно примерно 400 тысячам гривен.

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