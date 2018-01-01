Кейт Миддлтон впечатлила демократичным пальто оранжевого цвета
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Герцогиня Кембриджская второй день подряд выбирает пальто ярких цветов
36-летняя герцогиня Кембриджская порадовала любителей моды новым демократичным нарядом. Кейт Миддлтон посетила детскую больницу на Ормонд-стрит, специально для этого мероприятия надев яркое оранжевое пальто от марки Boden. Его стоимость составляет $300.
Образ монаршей особы был дополнен черными туфлями-лодочками на каблуках и маленьким клатчем. А идеальная укладка гармонично сочеталась с жемчужными серьгами.
В таком образе Миддлтон провели экскурсию по новому центру больницы, а также она пообщалась с врачами и маленькими пациентами, лечение которых теперь благодаря новым палатам станет намного комфортнее. Сотрудники больницы вручили герцогине плюшевые игрушки в качестве подарков для ее детей принца Джорджа и принцессы Шарлотты.
Напомним, за день до этого Миддлтон появилась на публике в розовом пальто. В таком образе он общалась с жителями города Ковентри.
Джерело: ТСН