Кейт Миддлтон впечатлила демократичным пальто оранжевого цвета

Герцогиня Кембриджская второй день подряд выбирает пальто ярких цветов

36-летняя герцогиня Кембриджская порадовала любителей моды новым демократичным нарядом. Кейт Миддлтон посетила детскую больницу на Ормонд-стрит, специально для этого мероприятия надев яркое оранжевое пальто от марки Boden. Его стоимость составляет $300. Образ монаршей особы был дополнен черными туфлями-лодочками на каблуках и маленьким клатчем. А



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Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская второй день подряд выбирает пальто ярких цветов

36-летняя герцогиня Кембриджская порадовала любителей моды новым демократичным нарядом. Кейт Миддлтон посетила детскую больницу на Ормонд-стрит, специально для этого мероприятия надев яркое оранжевое пальто от марки Boden. Его стоимость составляет $300.

Образ монаршей особы был дополнен черными туфлями-лодочками на каблуках и маленьким клатчем. А идеальная укладка гармонично сочеталась с жемчужными серьгами.

В таком образе Миддлтон провели экскурсию по новому центру больницы, а также она пообщалась с врачами и маленькими пациентами, лечение которых теперь благодаря новым палатам станет намного комфортнее. Сотрудники больницы вручили герцогине плюшевые игрушки в качестве подарков для ее детей принца Джорджа и принцессы Шарлотты.

Напомним, за день до этого Миддлтон появилась на публике в розовом пальто. В таком образе он общалась с жителями города Ковентри.

Джерело: ТСН