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    Кейт Миддлтон впечатлила демократичным пальто оранжевого цвета

    Герцогиня Кембриджская второй день подряд выбирает пальто ярких цветов
    36-летняя герцогиня Кембриджская порадовала любителей моды новым демократичным нарядом. Кейт Миддлтон посетила детскую больницу на Ормонд-стрит, специально для этого мероприятия надев яркое оранжевое пальто от марки Boden. Его стоимость составляет $300. Образ монаршей особы был дополнен черными туфлями-лодочками на каблуках и маленьким клатчем. А
    • Сьогодні, 10:43
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    Кейт Миддлтон
    Кейт Миддлтон

    Герцогиня Кембриджская второй день подряд выбирает пальто ярких цветов

    36-летняя герцогиня Кембриджская порадовала любителей моды новым демократичным нарядом. Кейт Миддлтон посетила детскую больницу на Ормонд-стрит, специально для этого мероприятия надев яркое оранжевое пальто от марки Boden. Его стоимость составляет $300.

    Образ монаршей особы был дополнен черными туфлями-лодочками на каблуках и маленьким клатчем. А идеальная укладка гармонично сочеталась с жемчужными серьгами.

    В таком образе Миддлтон провели экскурсию по новому центру больницы, а также она пообщалась с врачами и маленькими пациентами, лечение которых теперь благодаря новым палатам станет намного комфортнее. Сотрудники больницы вручили герцогине плюшевые игрушки в качестве подарков для ее детей принца Джорджа и принцессы Шарлотты.

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    Кейт Миддлтон впечатлила демократичным пальто оранжевого цвета
    Кейт Миддлтон впечатлила демократичным пальто оранжевого цвета
    Кейт Миддлтон впечатлила демократичным пальто оранжевого цвета
    Кейт Миддлтон впечатлила демократичным пальто оранжевого цвета
    Кейт Миддлтон впечатлила демократичным пальто оранжевого цвета

    Напомним, за день до этого Миддлтон появилась на публике в розовом пальто. В таком образе он общалась с жителями города Ковентри.

    Джерело: ТСН

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