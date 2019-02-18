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    Жизнь

    Серена Уильямс готова защитить Меган Маркл от травли в сети

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    <span>Серена Уильямс и Меган Маркл&nbsp;</span> - Серена Уильямс готова защитить Меган Маркл от травли в сети
    Серена Уильямс и Меган Маркл 
    Cosmopolitan

    Недавно стало известно, что Кенсингтонский дворец не на шутку обеспокоен тем, сколько негатива обрушивается на герцогиню Сассекскую в социальных сетях

    Травля Меган Маркл расстроила и ее подругу, теннисистку Серену Уильямс, которая решила помочь герцогине в нелегкой борьбе против интернет-троллей. Для этого Уильямс предложила свое самое мощное оружие (нет, не ракетку) – пиар-команду.

    Меган Маркл может рассчитывать на услуги пиар-службы Серены Уильямс, которую негативные комментарии в сторону подруги не могли оставить равнодушной. Это неудивительно, так как они дружат почти десять лет. Инсайдер издания The Sun рассказал читателям, что Меган привыкла к жесткой пиар-машине Голливуда, поэтому все еще адаптируется к тому, как проблемы решаются в королевской семье. «Она подвергается ужасному троллингу, плюс в сети постоянно обсуждают ее отношения с Кейт Миддлтон. Серена полагает, что Меган нужно более мощное оружие, чтобы справиться с такой проблемой», – добавил источник.

    Еще в январе инсайдеры рассказывали, что королевским помощникам приходится проводить в официальных аккаунтах Кенсингтонского дворца часы напролет, чтобы модерировать поток негативных комментариев. У самой герцогини больше нет страниц в социальных сетях: за год до свадьбы с принцем Гарри она закрыла свой Instagram-аккаунт. Сама Серена Уильямс также подвергалась нападкам в сети, поэтому остается только гадать, примет ли герцогиня Сассекская помощь от подруги – и справятся ли ее пиарщики с травлей таких масштабов.

    Джерело: popcornnews

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