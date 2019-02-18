Меган Маркл возвращается на экраны в образе легкомысленной девушки-тусовщицы



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Меган Маркл и Кейт Миддлтон hochu.ua

Неожиданное решение приняла лос-анджелесская дистрибьюторская компания Artist Rights Distribution

В этом году они смахнут пыль со старой комедии с участием герцогини Сассекской.

«Пособие для мальчиков и девочек: как скатиться вниз» - так называется комедия 2011 года, в которой главную роль исполнила теперь уже член британской королевской семьи, актриса Меган Маркл. Ее героиню зовут Дана. Ей чуть за 20, и в свободное время она любит ходить по клубам, употребляет наркотики и ведет себя крайне вызывающе.

Сюжет комедии построен вокруг лос-анджелесских подростков, прожигающих молодость на вечеринках. Попутно в фильме объясняется, какие вещества лучше не употреблять вместе, как грамотно снять понравившихся парня или девушку, как не попасть в неприятную ситуацию с полицией и в целом, как оторваться так, чтобы под утро все-таки выжить.

Фильм был показан по телевидению единственный раз в 2011 году, а после - пылился на полках киностудии. Artist Rights Distribution выкупили права на показ комедии и в этом году представят ее зрителям США, а также будут продавать права на показ в Европе и Азии.

«Пособие для мальчиков и девочек: как скатиться вниз» будет первым проектом с Меган Маркл, выпущенным после того, как она начала встречаться с принцом Гарри.

Джерело: Hello!