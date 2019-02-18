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    Шоу-биз

    Меган Маркл возвращается на экраны в образе легкомысленной девушки-тусовщицы

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    Меган Маркл и Кейт Миддлтон - Меган Маркл возвращается на экраны в образе легкомысленной девушки-тусовщицы
    Меган Маркл и Кейт Миддлтон
    hochu.ua

    Неожиданное решение приняла лос-анджелесская дистрибьюторская компания Artist Rights Distribution

    В этом году они смахнут пыль со старой комедии с участием герцогини Сассекской.

    «Пособие для мальчиков и девочек: как скатиться вниз» - так называется комедия 2011 года, в которой главную роль исполнила теперь уже член британской королевской семьи, актриса Меган Маркл. Ее героиню зовут Дана. Ей чуть за 20, и в свободное время она любит ходить по клубам, употребляет наркотики и ведет себя крайне вызывающе.

    Сюжет комедии построен вокруг лос-анджелесских подростков, прожигающих молодость на вечеринках. Попутно в фильме объясняется, какие вещества лучше не употреблять вместе, как грамотно снять понравившихся парня или девушку, как не попасть в неприятную ситуацию с полицией и в целом, как оторваться так, чтобы под утро все-таки выжить. 

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    Меган Маркл возвращается на экраны в образе легкомысленной девушки-тусовщицы
    Меган Маркл возвращается на экраны в образе легкомысленной девушки-тусовщицы
    Меган Маркл возвращается на экраны в образе легкомысленной девушки-тусовщицы

    Фильм был показан по телевидению единственный раз в 2011 году, а после - пылился на полках киностудии. Artist Rights Distribution выкупили права на показ комедии и в этом году представят ее зрителям США, а также будут продавать права на показ в Европе и Азии. 

    «Пособие для мальчиков и девочек: как скатиться вниз» будет первым проектом с Меган Маркл, выпущенным после того, как она начала встречаться с принцом Гарри. 

    Джерело: Hello!

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