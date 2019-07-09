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    Жизнь

    Беременная Санта Димопулос нашла мотивацию для похудения после родов

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    <p>Санта Димопулос</p> <p>instagram.com/santadimopulos/</p> - Беременная Санта Димопулос нашла мотивацию для похудения после родов

    Санта Димопулос

    instagram.com/santadimopulos/

    Многие поклонники отметили, что у артистки очень красивая фигура

    32-летняя украинская певица и экс-«ВиаГра» Санта Димопулос ждет второго ребенка. Певица показала свою мотивацию, которая поможет ей похудеть после родов. Артистка опубликовала фото в купальнике, сделанное до беременности. На снимке звезда подняла руки вверх, придерживая волосы. При этом она демонстрировала узкую талию и женственные формы.

    «Мотивация. Для меня. Чтобы жрать поменьше. Обязуюсь следующим летом выглядеть не хуже», – написала в Instagram Санта.

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    Беременная Санта Димопулос нашла мотивацию для похудения после родов
    Беременная Санта Димопулос нашла мотивацию для похудения после родов
    Беременная Санта Димопулос нашла мотивацию для похудения после родов
    Беременная Санта Димопулос нашла мотивацию для похудения после родов
    Беременная Санта Димопулос нашла мотивацию для похудения после родов
    Беременная Санта Димопулос нашла мотивацию для похудения после родов
    Беременная Санта Димопулос нашла мотивацию для похудения после родов
    Беременная Санта Димопулос нашла мотивацию для похудения после родов
    Беременная Санта Димопулос нашла мотивацию для похудения после родов
    Беременная Санта Димопулос нашла мотивацию для похудения после родов
    Беременная Санта Димопулос нашла мотивацию для похудения после родов
    Беременная Санта Димопулос нашла мотивацию для похудения после родов
    Беременная Санта Димопулос нашла мотивацию для похудения после родов
    Беременная Санта Димопулос нашла мотивацию для похудения после родов
    instagram.com/santadimopulos/

    Многие поклонники отметили, что у артистки очень красивая фигура. Фолловеры признались, что для них она тоже является мотивацией держать себя в форме.

    Напомним, Санта Димопулос стала солисткой «Виа Гры» в 2011 году. Через год она покинула группу и начала сольную карьеру. Три года назад певица вместе с экс-солистками «Виа Гры» Ольгой Романовской и Татьяной Котовой образовали группу Queens, однако вскоре все трое покинули коллектив.

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