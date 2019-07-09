Беременная Санта Димопулос нашла мотивацию для похудения после родов



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Санта Димопулос instagram.com/santadimopulos/

Многие поклонники отметили, что у артистки очень красивая фигура

32-летняя украинская певица и экс-«ВиаГра» Санта Димопулос ждет второго ребенка. Певица показала свою мотивацию, которая поможет ей похудеть после родов. Артистка опубликовала фото в купальнике, сделанное до беременности. На снимке звезда подняла руки вверх, придерживая волосы. При этом она демонстрировала узкую талию и женственные формы.

«Мотивация. Для меня. Чтобы жрать поменьше. Обязуюсь следующим летом выглядеть не хуже», – написала в Instagram Санта.

Многие поклонники отметили, что у артистки очень красивая фигура. Фолловеры признались, что для них она тоже является мотивацией держать себя в форме.

Напомним, Санта Димопулос стала солисткой «Виа Гры» в 2011 году. Через год она покинула группу и начала сольную карьеру. Три года назад певица вместе с экс-солистками «Виа Гры» Ольгой Романовской и Татьяной Котовой образовали группу Queens, однако вскоре все трое покинули коллектив.

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