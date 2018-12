Младшая сестра Ким Кардашьян кардинально сменила имидж (фото)



Хлои Кардашьян Фото: instagram.com/khloekardashian/

Селебрити порадовала поклонников новыми фото

Сестрицы Кардашьян – известные любительницы экспериментов с внешним видом. Так, очередным обновлением своих поклонников порадовала 34-летняя Хлои. Звезда опубликовала в инста-стори серию снимков с новой прической – теперь Хлои платиновая блондинка.

Хлои Кардашьян

А вот как Хлои выглядела до трансформаций.

Напомним, что Хлои вместе с сестрами Ким и Кортни владеет и управляет бутиками женской одежды D-A-S-H в пригороде Лос-Анджелеса и Майами.

В 2007 была приглашена на одну из главных ролей в реалити-шоу о своей семье «Keeping Up with the Kardashians». Также появлялась в нескольких сериалах, играя саму себя[8].

27 сентября 2009 года Кардашян вышла замуж за нападающего «Лос-Анджелес Лейкерс», баскетболиста Ламара Одома. В декабре 2013 Кардашян подала на развод, который был официально завершён в декабре 2016 года.

С сентября 2016 Кардашян встречается с баскетболистом Тристаном Томпсоном. 12 апреля 2018 года родила дочь — Тру Томпсон.