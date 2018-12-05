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    Шоу-биз

    Младшая сестра Ким Кардашьян кардинально сменила имидж (фото)

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    Хлои Кардашьян - Младшая сестра Ким Кардашьян кардинально сменила имидж (фото)
    Хлои Кардашьян
    Фото: instagram.com/khloekardashian/

    Селебрити порадовала поклонников новыми фото

    Сестрицы Кардашьян – известные любительницы экспериментов с внешним видом. Так, очередным обновлением своих поклонников порадовала 34-летняя Хлои. Звезда опубликовала в инста-стори серию снимков с новой прической – теперь Хлои платиновая блондинка.

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    Хлои Кардашьян

    А вот как Хлои выглядела до трансформаций.

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    Младшая сестра Ким Кардашьян кардинально сменила имидж (фото)
    Младшая сестра Ким Кардашьян кардинально сменила имидж (фото)
    Младшая сестра Ким Кардашьян кардинально сменила имидж (фото)
    Младшая сестра Ким Кардашьян кардинально сменила имидж (фото)
    Младшая сестра Ким Кардашьян кардинально сменила имидж (фото)
    Младшая сестра Ким Кардашьян кардинально сменила имидж (фото)
    Младшая сестра Ким Кардашьян кардинально сменила имидж (фото)
    Младшая сестра Ким Кардашьян кардинально сменила имидж (фото)
    Младшая сестра Ким Кардашьян кардинально сменила имидж (фото)
    Младшая сестра Ким Кардашьян кардинально сменила имидж (фото)
    Младшая сестра Ким Кардашьян кардинально сменила имидж (фото)
    Младшая сестра Ким Кардашьян кардинально сменила имидж (фото)
    Фото: instagram.com/khloekardashian/

    Напомним, что Хлои вместе с сестрами Ким и Кортни владеет и управляет бутиками женской одежды D-A-S-H в пригороде Лос-Анджелеса и Майами.

    В 2007 была приглашена на одну из главных ролей в реалити-шоу о своей семье «Keeping Up with the Kardashians». Также появлялась в нескольких сериалах, играя саму себя[8].

    27 сентября 2009 года Кардашян вышла замуж за нападающего «Лос-Анджелес Лейкерс», баскетболиста Ламара Одома. В декабре 2013 Кардашян подала на развод, который был официально завершён в декабре 2016 года.

    С сентября 2016 Кардашян встречается с баскетболистом Тристаном Томпсоном. 12 апреля 2018 года родила дочь — Тру Томпсон.

     

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