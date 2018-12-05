Предметы роскоши и инвестиции в собственный бизнес: Стало известно, на что тратит миллионы Джей Зи



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Бейонсе и Джей-Зи Sputnik Молдова

В этом году известный музыкант и супруг певицы Бейонсе заработал $900 млн

Этот факт обеспечил рэперу Джей Зи первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых хип-хоп исполнительней по версии журнала Forbes. Впрочем, неудивительно, что копилка Джей Зи только пополняется.

Музыкант владеет музыкальным сервисом Tidal и лейблом Roc Nation, он собственник спортивных баров в Лас-Вегасе, Атланте, Бруклине и на Манхэттене, у него есть своя линия сигар. Но и это далеко не все. У Джея грандиозные планы на будущее — он хочет открыть сеть ресторанов быстрого питания под брендом Hovino.

Огромные состояния Джей Зи тратит не только на инвестиции в бизнес. У него есть дорогие машины, особняки, самолеты. Он готов осыпать бриллиантами любимую жену Бейонсе. Так, помолвочное кольцо Lorraine Schwartz из белого золота и с 18-каратным бриллиантом обошлось артисту в 5 млн долларов.

В роскоши купаются и дети рэпера. К примеру, Блю Айви Картер — получила куклу Барби, наряд которой был украшен 160 алмазами и элементами из белого золота. А для близнецов Сэра и Руми Джей Зи приобрел парные детские кроватки с золотым напылением и соски, инкрустированные бриллиантами.

А еще рэперу и его ненаглядной принадлежит остров на Багамах. Райское местечко в Атлантическом океане обошлось супругам в 4 млн долларов. Словом, американская мечта простого парня из бедного района Бруклина сбылась!

Джерело: graziamagazine.ru