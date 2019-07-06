Беззаботная политика: Зеленский с женой посетили Ниагарский водопад



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрей Богдан и Владимир Зеленский instagram.com/zelenskiy_official/

Верховный главнокомандующий порадовал новыми фотографиями в соцсети

Во время официального визита в Канаду президент Владимир Зеленский с первой леди съездили на экскурсию к Ниагарскому водопаду. Компанию им составил руководитель президентского Офиса Андрей Богдан, который и сделал селфи на фоне Ниагары.

Позже и в Instagram Зеленского тоже появилось фото с Ниагары.

«В конце визита удалось немного побыть человеком» - подписали это фото представители президента

Напомним, перед тем Елена Зеленская в Торонто успела выгулять синее платье-вышиванку.