Беззаботная политика: Зеленский с женой посетили Ниагарский водопад
Андрей Богдан и Владимир Зеленский
instagram.com/zelenskiy_official/
Верховный главнокомандующий порадовал новыми фотографиями в соцсети
Во время официального визита в Канаду президент Владимир Зеленский с первой леди съездили на экскурсию к Ниагарскому водопаду. Компанию им составил руководитель президентского Офиса Андрей Богдан, который и сделал селфи на фоне Ниагары.
Позже и в Instagram Зеленского тоже появилось фото с Ниагары.
«В конце визита удалось немного побыть человеком» - подписали это фото представители президента
Напомним, перед тем Елена Зеленская в Торонто успела выгулять синее платье-вышиванку.