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    Жизнь

    Беззаботная политика: Зеленский с женой посетили Ниагарский водопад

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    <p>Андрей Богдан и Владимир Зеленский</p> <p>instagram.com/zelenskiy_official/</p> - Беззаботная политика: Зеленский с женой посетили Ниагарский водопад

    Андрей Богдан и Владимир Зеленский

    instagram.com/zelenskiy_official/

    Верховный главнокомандующий порадовал новыми фотографиями в соцсети

    Во время официального визита в Канаду президент Владимир Зеленский с первой леди съездили на экскурсию к Ниагарскому водопаду. Компанию им составил руководитель президентского Офиса Андрей Богдан, который и сделал селфи на фоне Ниагары.

    Позже и в Instagram Зеленского тоже появилось фото с Ниагары.

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    Беззаботная политика: Зеленский с женой посетили Ниагарский водопад
    Беззаботная политика: Зеленский с женой посетили Ниагарский водопад
    Беззаботная политика: Зеленский с женой посетили Ниагарский водопад
    Беззаботная политика: Зеленский с женой посетили Ниагарский водопад
    Беззаботная политика: Зеленский с женой посетили Ниагарский водопад
    Беззаботная политика: Зеленский с женой посетили Ниагарский водопад
    Беззаботная политика: Зеленский с женой посетили Ниагарский водопад
    Беззаботная политика: Зеленский с женой посетили Ниагарский водопад
    Беззаботная политика: Зеленский с женой посетили Ниагарский водопад
    Беззаботная политика: Зеленский с женой посетили Ниагарский водопад
    Беззаботная политика: Зеленский с женой посетили Ниагарский водопад
    Беззаботная политика: Зеленский с женой посетили Ниагарский водопад
    Беззаботная политика: Зеленский с женой посетили Ниагарский водопад
    Беззаботная политика: Зеленский с женой посетили Ниагарский водопад

    «В конце визита удалось немного побыть человеком» - подписали это фото представители президента

    Напомним, перед тем Елена Зеленская в Торонто успела выгулять синее платье-вышиванку.

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    Владимир Зеленский Андрей Богдан
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