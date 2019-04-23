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    Жизнь

    Билл Гейтс зажег на танцполе в ночном клубе (видео)

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    Билл Гейтс - Билл Гейтс зажег на танцполе в ночном клубе (видео)
    Билл Гейтс

    Миллиардер показывал свое чувство ритма примерно до часа ночи

    Билл Гейтс, танцующий под песню Ники Минаж в ночном клубе, - новость, которую мы действительно заслужили. 63-летний миллиардер в окружении пяти спутниц стал звездой танцпола в Майами: по данным TMZ, Билл пришел в популярный клуб LIV в пятницу около 11 вечера и занял отдельный столик, где проводил время в небольшой компании друзей и со стеной из телохранителей.

    Гейтс показывал свое чувство ритма примерно до часа ночи, после чего его видели выходящим из заведения. К слову, основной целью поездки Билла в Майами были престижные соревнования по конному спорту, в которых участвовала его дочь.

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    Джерело: Super

    Билл Гейтс
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