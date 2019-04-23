Билл Гейтс зажег на танцполе в ночном клубе (видео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Билл Гейтс

Миллиардер показывал свое чувство ритма примерно до часа ночи

Билл Гейтс, танцующий под песню Ники Минаж в ночном клубе, - новость, которую мы действительно заслужили. 63-летний миллиардер в окружении пяти спутниц стал звездой танцпола в Майами: по данным TMZ, Билл пришел в популярный клуб LIV в пятницу около 11 вечера и занял отдельный столик, где проводил время в небольшой компании друзей и со стеной из телохранителей.

Гейтс показывал свое чувство ритма примерно до часа ночи, после чего его видели выходящим из заведения. К слову, основной целью поездки Билла в Майами были престижные соревнования по конному спорту, в которых участвовала его дочь.

Джерело: Super