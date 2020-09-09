Болело все лицо. Маричка Падалко выздоровела и рассказала о симптомах Covid-19



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Падалко отметила, что сейчас ей и детям лучше

Телеведущая получила контрольный отрицательный ПЦР-тест на коронавирус

Популярная ведущая информационной программы ТСН («1+1») Маричка Падалко вышла на работу после перенесенного коронавируса. В интервью «Фактам» Маричка Падалко рассказала о своих симптомах, перенесенных страхах и режиме, которого теперь придерживается вся ее семья.

По словам телеведущей, тест показал отрицательный результат, но она пока не спешит возвращаться к активной жизни, которой жила последние годы. Известно, что Падалко занималась бегом, плавала на дальние дистанции и участвовала в спортивных соревнованиях.

Коронавирусом в семье телеведущей уже переболели сын Михаил и средняя дочь Маша. А вот муж Марии Егор Соболев и их младшая дочь Катя не заразились. Сейчас дети ходят в школу, а сама Мария снова ведет новости, соблюдая при этом все меры предосторожности.

Также, Маричка Падалко отметила, что сразу сделала тест на коронавирус, но он оказался отрицательным, причем симптомы усиливались.

«Меня направили на компьютерную томографию. Бронхит был в полном расцвете. Тогда мне посоветовали сдать тест на антитела, которые производятся на выходе из коронавируса. Оказалось, что они у меня уже начали активно вырабатываться. Это означало, что я перенесла болезнь. Кстати, мы сделали такой же тест и Мише. Оказалось, что у него антител в три раза больше, чем норма даже для человека, который перенес коронавирус », - отметила телеведущая.

Кроме того, Маричка Падалко рассказала о симптомах коронавируса и добавила, что не у каждого они одинаковы.

«Температура не поднималась выше 37,4 градуса. Но у меня пониженная функция щитовидки, и моя нормальная температура 35,8. Так что 37 - для меня уже слишком высокая. Я не теряла обоняния, у меня не было насморка, но было ощущение, будто болит все лицо. Были и другие симптомы, которые я теперь анализирую. Например, все началось с того, что я - довольно активный человек - вдруг начала бесконтрольно спать. Могла уснуть там, где присела. Даже злилась на себя, не понимая, что со мной происходит. После нескольких дней такой слабости я собрала волю в кулак и пробежала на даче 7 километров. А на следующий день появился кашель и через день у меня диагностировали бронхит. Признаюсь, больше всего меня поразило, с какой скоростью вирус проникает в организм. Даже если ты человек со здоровыми легкими и сердцем, болезнь невозможно остановить», - отметила телеведущая.

Телеведущая рассказала, что болела вирусом две с половиной недели, но не утверждает, что полностью вылечилась. Однако отмечает, что уже чувствует себя очень хорошо.

«Коронавирус достаточно коварный, и нужно время себя беречь, не жить в том ритме, к которому привык. Врачи говорят, что восстановление происходит только через месяц. Уже хорошо, но понимаю, что надо продолжать предохраняться. Хочу всем сказать, что эта болезнь не так уж плоха, если к ней относиться внимательно, не пропускать симптомов и своевременно обращаться к врачам», - отметила Маричка Падалко.

Напомним, 15 июля, во время прямого эфира на телеканале «1+1», у телеведущей Маши Падалко выпала часть переднего зуба.

Также в известной телеведущей Ольги Фреймут тоже обнаружили коронавирус.