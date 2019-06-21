Бойфренд принцессы Норвегии восемь лет был в отношениях с мужчиной



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Принцесса Марта-Луиза и ее бойфренд-шаман instagram.com/princessmarthalouise

Норвегия - страна свободных нравов, но даже к такому она вряд ли была готова

Не успела королевская семья Норвегии свыкнуться с мыслью, что новым спутником жизни наследной принцессы Марты-Луизы стал голливудский шаман, как их настригло новое потрясение. Оказалось, что Шаман Дурек 8 лет был в отношениях с мужчиной.

С бывшим возлюбленным – массажистом Хэнком Гринбергом - Дурек познакомился в 2007 году, расстались они в 2015-м. Теперь, когда духовный наставник имеет все шансы породниться с монаршей семьей, Хэнк решил высказаться на этот счет.

«У него огромный талант, и я верю в его миссию, что любовь - это ответ на все вопросы, но я больше не доверяю ему. Я очень любил Дурека и желаю ему всего наилучшего, но мне больше нечего сказать о нем», - сказал Гринберг в интервью Daily Mail.

Молодые люди были вместе с 2007 года и вместе проводили оздоровительный курс. Дурек никогда не скрывал, что у него были отношения с мужчиной.

«Я не считаю себя геем или бисексуалом. Я просто искал истинную любовь», - признавался он.

Напомним, бойфренд принцессы Норвегии - известный в определенных кругах Голливуда персонаж, который называет себя Шаманом Дуреком. Он занимается целительством, устраивает спиритические сеансы и проводит по всей стране лекции по различным нетрадиционным практикам. Его хорошая знакомая Гвинет Пэлтроу разместила на своем сайте Goop статью о его уникальных способностях, которые передались ему от родителей - отца афро-гаитянина и матери индийско-норвежского происхождения, которые были адвентистами седьмого дня и потомственными спиритуалистами.

Джерело: Hello!