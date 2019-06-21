  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Бойфренд принцессы Норвегии восемь лет был в отношениях с мужчиной

    • Розсилка
    Принцесса Марта-Луиза и ее бойфренд-шаман - Бойфренд принцессы Норвегии восемь лет был в отношениях с мужчиной
    Принцесса Марта-Луиза и ее бойфренд-шаман
    instagram.com/princessmarthalouise

    Норвегия - страна свободных нравов, но даже к такому она вряд ли была готова

    Не успела королевская семья Норвегии свыкнуться с мыслью, что новым спутником жизни наследной принцессы Марты-Луизы стал голливудский шаман, как их настригло новое потрясение. Оказалось, что Шаман Дурек 8 лет был в отношениях с мужчиной.

    С бывшим  возлюбленным – массажистом Хэнком Гринбергом - Дурек познакомился в 2007 году, расстались они в 2015-м. Теперь, когда духовный наставник имеет все шансы породниться с монаршей семьей, Хэнк решил высказаться на этот счет.

    «У него огромный талант, и я верю в его миссию, что любовь - это ответ на все вопросы, но я больше не доверяю ему. Я очень любил Дурека и желаю ему всего наилучшего, но мне больше нечего сказать о нем», - сказал Гринберг в интервью Daily Mail.

    Молодые люди были вместе с 2007 года и вместе проводили оздоровительный курс. Дурек никогда не скрывал, что у него были отношения с мужчиной.

    «Я не считаю себя геем или бисексуалом. Я просто искал истинную любовь», - признавался он.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Бойфренд принцессы Норвегии восемь лет был в отношениях с мужчиной
    Бойфренд принцессы Норвегии восемь лет был в отношениях с мужчиной
    Бойфренд принцессы Норвегии восемь лет был в отношениях с мужчиной
    Бойфренд принцессы Норвегии восемь лет был в отношениях с мужчиной
    instagram.com/princessmarthalouise

    Напомним, бойфренд принцессы Норвегии - известный в определенных кругах Голливуда персонаж, который называет себя Шаманом Дуреком. Он занимается целительством, устраивает спиритические сеансы и проводит по всей стране лекции по различным нетрадиционным практикам. Его хорошая знакомая Гвинет Пэлтроу разместила на своем сайте Goop статью о его уникальных способностях, которые передались ему от родителей - отца афро-гаитянина и матери индийско-норвежского происхождения, которые были адвентистами седьмого дня и потомственными спиритуалистами.

    Джерело: Hello!

    мужчина и женщина знаменитости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ