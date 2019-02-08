Брэд Питт счастлив, что развод с Джоли почти закончился



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Брэд Питт Legion-Media

Брэд Питт не скрывает, что для него развод с Джоли обернулся кошмаром

Популярному актеру Брэду Питту пришлось отстаивать право на то, чтобы принимать участие в жизни шестерых детей, ведь Анджелина хотела добиться единоличной опеки. Ему пришлось доказать, что он не наркоман, что он не поднимал руку на сыновей, что он исправно платит алименты — словом, его бывшая жена цеплялась за любую возможность вычеркнуть Питта.

Сейчас, когда уже самая жуткая часть разбирательств позади, когда Джоли и Питт почти достигли соглашения, Брэд может выдохнуть. Он счастлив, что страшный сон под названием «Развод с Анджелиной» почти закончился.

Источник из окружения актера рассказал порталу HollywoodLife: «Он чувствует прилив сил. У него очень много идей и он счастлив, что видит своих детей. Развод почти закончился и Брэд возвращается к жизни». Ну, а Grazia только рада за актера. И с нетерпением ждет выхода картины «Однажды в Голливуде» с Брэдом в одной из главных ролей.

Джерело: graziamagazine.ru