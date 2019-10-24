Кортни Кардашьян в эротическом белье порадовала мужчин



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Кортни Кардашьян instagram.com/kourtneykardash/

40-летняя теледива похвасталась стройной фигурой в роскошном нижнем белье

Кортни Кардашьян вместе с кружевным комплектом надела белоснежные крылья ангела. Старшая сестра Ким Кардашьян примерила белое кружевное белье с высоким поясом для подтяжек. Модель бра подчеркнула пышную грудь брюнетки, а крохотные трусики помогли Кортни продемонстрировать длинные стройные ноги.

Яркой деталью образа стали белоснежные крылья ангела за спиной у Кортни. «Ангельская», - подписала новое фото Кардашьян. Мужская аудитория подписчиков Кортни пришла в восторг от ее откровенного образа: «Поистине ангел, но горячая, как адский огонь!», «Какая красивая!», «Прилети ко мне, ангел!», - написали восхищенные фолловеры в Instagram.

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