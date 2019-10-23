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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом

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    <p>Ким Кардашьян</p> <p>Фото: instagram.com/kimkardashian/</p> <p></p> - Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом

    Ким Кардашьян

    Фото: instagram.com/kimkardashian/

    Теледива вышла по делам в безупречном образе

    39-летняя Ким Кардашьян попала в объективы папарацци в Калабасас. Звезда составила сексуальный look из леопардового кроп-топа и облегающей черной юбки-миди. Наряд идеально сел на подтянутую фигуру супруги Канье Уэста, подчеркнув ее женственные формы и тонкую талию. Завершили образ изящные босоножки на невысоком каблуке.

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    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом
    Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом

    На день рождения Ким Кардашьян получила сюрприз от любимого ресторана и необычный подарок от мужа. Звезда рассказала, какое имя изначально хотела дать младшему сыну. Канье признался, что влюбился в Ким еще до их знакомства.

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