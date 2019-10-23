Ким Кардашьян подчеркнула выдающиеся формы сексуальным нарядом



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Ким Кардашьян Фото: instagram.com/kimkardashian/

Теледива вышла по делам в безупречном образе

39-летняя Ким Кардашьян попала в объективы папарацци в Калабасас. Звезда составила сексуальный look из леопардового кроп-топа и облегающей черной юбки-миди. Наряд идеально сел на подтянутую фигуру супруги Канье Уэста, подчеркнув ее женственные формы и тонкую талию. Завершили образ изящные босоножки на невысоком каблуке.

На день рождения Ким Кардашьян получила сюрприз от любимого ресторана и необычный подарок от мужа. Звезда рассказала, какое имя изначально хотела дать младшему сыну. Канье признался, что влюбился в Ким еще до их знакомства.